Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del martes: la vida de Julia en juego tras su secuestro

Después de su triunfal estreno en prime time, ‘Sueños de libertad’ continúa su periplo en las sobremesas de Antena 3 donde sigue consolidándose como la oferta líder llevando a que ‘Amar es para siempre’ anote sus mejores cifras con su recta final.

Cabe recordar que ‘Sueños de libertad‘ cuenta con episodios de 50 minutos y se ofrece de lunes a viernes a partir de las 15:45 horas. Este martes 5 de marzo, la cadena de Atresmedia emitirá el capítulo 8 de la ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, cuando Jesús creía que había conseguido que Lázaro se fuera de Toledo tras sus chantajes, el que fuera empleado de la fábrica no dudaba en cobrarse su venganza y secuestraba a Julia haciendo que Jesús se encuentre aún más acorralado.

Y es que además todo este asunto de los chantajes de Lázaro han hecho que Jesús y su padre Damián vuelvan a tener un fuerte desencuentro pues a su padre no le hace gracia las formas que tiene Jesús para tratar de arreglar los problemas.

Luz sigue intentando llevar a cabo el plan de vacunación con los trabajadores de la fábrica pero no lo consigue pues todos desconfían de la necesidad de estas vacunas. Para ello, Luz le pide a Begoña que prodigue con el ejemplo y se vacune ella. Paralelamente, Begoña sigue preocupada por si está embarazada o no. Y tras descubrir que todo fue una falsa alarma, ahora teme como se lo puede toar su marido después de la última agresión que tuvo hacia ella cuando pensaba que le mentía.

Claudia no puede más y se abre en canal con Fina contándole que el chico por el que estaba sintiendo algo y con quién había tenido una cita es Tasio, el ex de Carmen. Y ella le dice que se olvide de él y se aleje de Tasio. Por su parte, Fina se lleva un fuerte chasco cuando intenta besar a Petra y esta la rechaza y carga contra ella.

Por otro lado, Marta tiene un desencuentro con Elena, la secretaria de su hermano al decirle que sobra en la empresa. Aunque ella le da la oportunidad de que sea ella quien dimita en lugar de que la despidan para que no pierda tanto su reputación.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 8 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el próximo martes 5 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 8 de ‘Sueños de libertad’

Tras descubrir que Lázaro no se ha escapado y sigue con intenciones de venganza al secuestrar a Julia, Jesús se ve acorralado. Él le pide a su mujer que se mantenga en silencio y no le cuente a nadie lo del secuestro de su hija porque no quiere poner la vida de Julia en juego.

Fina se muestra con miedo tras reencontrarse con Petra después de lo sucedido en su cita. Y es que su compañera le reprocha que haya abusado de su confianza y de su amistad creyendo que sentía algo más por ella y que le gusten las mujeres. Pero lo que no espera es que Petra le amenace con contarlo todo si no dimite como dependienta.

Luz se siente agobiada y preocupada por si pierde su puesto como doctora después de que su plan de vacunación haya resultado un fracaso pues ninguno de los trabajadores ha querido vacunarse, tan solo algunas de las chicas. Pero lo que no espera es que Luis tratará de ayudarla para convencer a todos a que se vacunen y que así no pierda su puesto.

Pese a que ha tratado de que nadie se entere, Jesús tiene que confesarle a Damián que Lázaro ha secuestrado a Julia provocando que su padre se ponga nervioso y le pida que coja todo el dinero para conseguir que Lázaro libere a Julia y les deje tranquilos. El secuestro de su nieta hace que Damián vuelva a sufrir un vahído preocupando a todos por su estado de salud.

Cuando Andrés se entera del secuestro de Julia, no dudará en salir a buscarla junto a Begoña pese a que Jesús le ha pedido que no haga nada pues es algo que tiene que arreglar él.

Pese a que había asegurado que se iba a olvidar de Tasio y a alejarse de él, Claudia no puede evitar seguir pensando en el ex novio de su compañera Carmen. Será entonces cuando la dependienta trata de convencer a Fina de que el chico no es tan malo como todos dicen.