Avance de ‘Sueños de libertad’ del próximo capítulo del lunes con un secuestro y Jesús acorralado

Después de su triunfal estreno en prime time, ‘Sueños de libertad’ continúa su periplo en las sobremesas de Antena 3 donde sigue consolidándose como la oferta líder llevando a que ‘Amar es para siempre’ anote sus mejores cifras con su recta final.

Cabe recordar que ‘Sueños de libertad‘ cuenta con episodios de 50 minutos y se ofrece de lunes a viernes a partir de las 15:45 horas. El próximo lunes 4 de marzo, la cadena de Atresmedia emitirá el capítulo 7 de la ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Jesús se encontraba contra las cuerdas con el chantaje de Lázaro, un trabajador que fue acusado del asesinato de Clotilde, la mujer de Jesús. Pero ahora que ha salido de prisión él está dispuesto a tirar de la manta pues dice tener pruebas de que quién está detrás de ese asesinato es alguien de la familia y apunta a Valentín, el primo que huyó justo después de la muerte de Clotilde.

Tras enterarse del chantaje y de que incluso ha utilizado a su nieta Julia, Damián le pide a su hijo que toe cartas en el asunto y evite que todo salga a la luz y le pague todo lo que le pida a Lázaro para que desaparezca de sus vidas para siempre. Pero en su último encuentro Jesús termina amenazando a Lázaro con dispararle si no huye.

Después de romper con Tasio, Carmen empezaba a sospechar que su novio podía estar con otra chica pero no quiere saber nada de él. Por su parte, Claudia intenta apoyar a su compañera tras darse cuenta de las intenciones de Tasio y de quién es en realidad.

Tras hacerle unas pruebas, Luz le recomendó a Andrés que haga rehabilitación y le aconsejó que pidiera ayuda a su cuñada. Sin embargo él se lo calló pues parece que no quiere que la que le ayude sea su cuñada con la que cada vez tiene más conexión. Por su parte, Begoña seguía preocupada por el dinero que necesita para pagar el tratamiento de su tía.

Marta tomaba una decisión y decidía que sea Fina quien se quede el puesto de dependienta tras hacerle una prueba a ella y a Petra. Paralelamente, Marta se reunía con su primo Luis para pedirle premura a la hora de sacar adelante el nuevo perfume.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 7 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el próximo lunes 4 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 7 de ‘Sueños de libertad’

Tras amenazar a Lázaro con dispararle, Jesús consigue que el hombre huya y desaparezca de Toledo y no vuelva a molestarle a él ni a nadie de su familia. Un logro que Jesús no duda en compartir con su padre Damián, quien estaba uy preocupado por el devenir de este asunto que les podía complicar la vida a todos los De la Reina.

Jesús está seguro de que Lázaro no tiene ninguna prueba, pero Damián no está tan seguro y le reprocha a su hijo sus artes para zanjar este asunto y no duda en decirle que el que pagará las consecuencias si ocurre algo será él.

Luz sigue intentando llevar a cabo el plan de vacunación con los trabajadores de la fábrica pero no lo consigue pues todos desconfían de la necesidad de estas vacunas. Para ello, Luz le pide a Begoña que prodigue con el ejemplo y se vacune ella. Pero Begoña sigue teniendo otros quebraderos de cabeza y es que no sabe como se tomará Jesús que utilice su dinero para pagar el sanatorio de su tía.

Lo que también es un problema para Begoña es saber si está embarazada o no. Y en plena charla llegan los resultados de la prueba a la que le sometió Luz. Así, Begoña descubre de una vez por todas si espera un bebé de Jesús o no. Tras saber el resultado, Begoña tiene un encuentro con Andrés y le confiesa su temor por como puede toarse Jesús la noticia después de la agresión que tuvo hacia ella cuando pensó que le mentía.

Claudia no puede más y se abre en canal con Fina contándole que el chico por el que estaba sintiendo algo y con quién había tenido una cita es Tasio, el ex de Carmen. Tras enterarse, Fina le dice a Claudia que ella no le dirá nada a su amiga y que le guardará el secreto.

Pero además le aconseja que se aleje de Tasio porque no es trigo limpio. Por su parte, Fina se muestra muy feliz de tener una cita con Petra. Lo que pasa es que ella no se espera la reacción de su compañera con su acercamiento.

Después de que Marta le presione con la creación del nuevo perfume, Luis se abre ante Damián y ambos hablan de lo que supone para el joven esta creación. Y es que para Luis sacar adelante este nuevo perfume es una manera de homenajear a su padre pues fue la última creación que hizo antes de morir y que dejó sin acabarla.

Mientras Digna y Damián tienen un encuentro en el que ella le muestra su malestar ante lo que sucedió tras la noche en la que su hijo desapareció y es que considera que el haberse callado el delito que cometió su hijo no es el paso que tuvieron que dar y es algo que le atormenta.

Por su parte, Marta tiene un desencuentro con Elena, la secretaria de su hermano al decirle que sobra en la empresa. Aunque ella le da la oportunidad de que sea ella quien dimita en lugar de que la despidan para que no pierda tanto su reputación.

Pese a que Jesús estaba convencido de que Lázaro había desaparecido de Toledo, el antiguo operario no está dispuesto a irse por las buenas y quiere cobrarse su venganza. Y para ello volverá a amenazar a Jesús tras secuestrar a julia.