Avance ‘La Promesa’, capítulo 326 del lunes 1 de abril: La vida de Abel en peligro por Jimena

Los fans de ‘La promesa’ estarán deseando que pase la Semana Santa. Y es que la serie protagonizada por Ana Garcés y Arturo García Sancho ha sufrido un parón esta semana quedándose fuera de la parrilla el jueves y el viernes.

Así, esta semana La 1 solo ha ofrecido tres episodios de la serie líder de las tardes dejando a sus fans con las ganas de seguir viendo lo que sucede en La Promesa y más después de que Abel desenmascarara a Jimena por su falso embarazo.

Pero si eres seguidor de ‘La promesa’ debes estar tranquilo pues la ficción volverá a su horario habitual el próximo lunes 1 de abril con la emisión de su capítulo 326 pese a que en algunas comunidades sea fiesta por ser lunes de pascua.

En el último capítulo vimos como Manuel estaba desesperado pues no sabía que hacer para que Jimena se marchara definitivamente y desaparezca de su vida.

Y quizás Abel tiene la clave para que eso suceda. Y es que el doctor se mostraba realmente arrepentido por lo que hizo con Manuel y Jana ante su historia de amor. Para enmendarlo, Abel presionaba a Jimena para que cuente todo sobre su falso embarazo y sino será él quien lo haga.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 326 de ‘La promesa’ que La 1 emitirá el próximo lunes 1 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 326 del lunes 1 de abril

Jimena reclama a Abel tiempo antes de confesar a Manuel que el embarazo era falso. Todo mientras que planea atacarle para frenar que el médico acabe desvelando su mayor farsa. Para impedirlo está dispuesta a todo, incluso a matarle por mantener su relación con Manuel y que sus grandes secretos no salgan a la luz. Mientras tanto, la familia Luján empieza a constatar que Jimena no está tan equilibrada como pretende aparentar.

Paralelamente, Manuel, desesperado, ya no aguanta más su situación con su esposa y se muestra dispuesto a terminar con la mentira de su matrimonio con Jimena. Por su parte, Virtudes se recupera de la insuficiencia respiratoria que sufrió y pide a sus compañeras que no digan nada a su madre. Lorenzo confiesa a Pelayo que ha pedido más dinero a Cavendish por las armas, algo que Pelayo teme que no salga tan bien.

Ajena a esto, Catalina se siente satisfecha de haber incorporado a Lorenzo al negocio. Ayala y Margarita cada vez congenian más, algo que Cruz no ve con buenos ojos y, por supuesto, tampoco Petra. El conde justifica a su antigua novia su comportamiento, lo único que busca de Margarita es su veinticinco por ciento de La Promesa.

Salvador sigue adelante con su plan de organizar una boda no boda, un enlace simbólico que no acaban de ver con tanto entusiasmo el resto del servicio. María Fernández se encara con Vera para que le diga dónde está el dinero que ella encontró en el almacén y que ha desaparecido.