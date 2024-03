Arantxa del Sol hace este demoledor retrato de Carmen Borrego: «Tiene mucho veneno»

Carmen Borrego y Arantxa del Sol suman un nuevo capítulo a su particular contienda en ‘Supervivientes 2024‘. Tras sus últimos encontronazos, la veterana presentadora suma unas nuevas y explosivas declaraciones que han sembrado la polémica en los Cayos Cochinos. Todo ha comenzado con los ataques de Arantxa a Carmen, a la que acusa de manipular a sus compañeros: «Yo es que allí no quiero estar. A la que le interesaba que esto fuera por aquí es a una persona. Tengo que aguantar que me digan que si él me manipula como si yo no fuera mayorista, y allí ¿quién manipula?».

Una crítica que hace extensiva a sus compañeros. De hecho, se le ha podido escuchar recriminarle a Kike Calleja su nula defensa: «Ayer no escuché a ninguno que le dijera nada a Carmen. Todo el tiempo queréis que me posicione, cosa que Ángel no ha hecho en ningún momento. Ayer tampoco me demostrasteis nada». «Al final parece que estáis de víctima y contigo nunca ha habido ningún problema», le ha afeado el reportero.

La concursante, que no olvida los ataques de Carmen Borrego, ha continuado defendiéndose: «¿Después de todo lo que tuve que escuchar soy víctima? ¿Decir que soy una señorita de la alta sociedad? Mi padre es un trabajador, mi padre se ha matado a hacer horas y mi madre también cosiendo. Osea, yo no soy una señorita de la alta sociedad. Tiene muy mala boca y mucho veneno y conmigo ya se acabó. Después de ver la escena de ayer, de lo que es capaz de decir la madre superiora por detrás… es que ya lo pongo todo en tela de juicio».

Lejos de quedarse callada, Arantxa del Sol le ha asestado a Carmen un nuevo ataque: «Me siento fuera porque la madre superiora se ha encargado de… Ella inocula el veneno y los demás van al sol que más calienta«. Después de escuchar las críticas de Arantxa, Carmen Borrego ha sorprendido a todos al asegurar que las dos mantienen una cordial relación en los Cayos Cochinos.

La sorprendente reconciliación entre Carmen Borrego y Arantxa del Sol

Una cordialidad que llega después de que Carmen Borrego le pidiese disculpas: «Si me he equivocado con la palabra que he dicho, te pido disculpas». Sin embargo, la presentadora no las ha aceptado tan rápido. Así lo ha notado Carmen: «Veo que tienes la escopeta cargada contra mí y que no te interesa el acercamiento«.

Acto seguido y a solas, la menor de ‘Las Campos’ ha apuntado: «Arantxa no está por la labor de perdonar y yo creo que no está por la labor porque así le va mejor«. Por su parte, Arantxa se ha desahogado con Ángel Cristo criticando a Carmen Borrego a la que ha acusado de tener «cristalitos en el estómago».

El vínculo del pasado entre las dos

La enemistad entre Arantxa del Sol y Carmen Borrego ha provocado que Jorge Javier escarbase en el pasado y les preguntara si se conocían del pasado. Aunque ambas aseguraban que no se conocían personalmente, el presentador les ha preguntado si trabajaron juntas en una productora dejando intuir discrepancias profesionales. Tras esta pista, las dos han asegurado que trabajaron juntas en una productora, aunque en formatos independientes.

«¿No hay nada del pasado que os ha podido distanciar en algún momento?«, ha vuelto a formular el presentador. «Nunca he hablado con ella, nunca he comido con ella…», ha comentado Carmen Borrego. «¿En ningún momento podemos decir que sucedió algo entre vosotras que a lo mejor molestó a alguna?«, ha continuado diciendo Jorge Javier.

«Hace muchísimo de eso y Carmen siempre estaba detrás y quizá por eso, en aquella época, entonces yo no reconozco haberla visto en aquella época», ha apuntillado Arantxa. Al no obtener la respuesta deseada, el presentador ha dejado caer un posible encontronazo entre ambas: «Como tenéis tiempo para hablar podéis escarbar un poco en la memoria, pero Carmen sabe a lo que me refiero porque conozco esa sonrisa de Carmen desde hace mucho».