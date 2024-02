Una invitada le canta las cuarenta a Ana Rosa Quintana y le da este corte en ‘TardeAR’

Este lunes, Ana Rosa Quintana conectaba en ‘TardeAR‘ con Conchita, una abuela nonagenaria que se ha hecho influencer después de tener miles de seguidores.

«Muchas veces pensamos que las redes son solo para gente joven e influencers como Marina o Ana Brito pero de vez en cuando sale una señora maravillosa que demuestra que nos equivocaos. Así es Conchita, la mujer de 90 años que arrasa en redes sociales», empezaba diciendo Ana Rosa antes de ver un vídeo.

A la vuelta del vídeo, Ana Rosa Quintana contaba como Conchita tiene más de 100.000 seguidores a los que les cuenta de todo y les da consejos que tienen miles de reproducciones. «Hola Conchita, ¿Cómo empezó tu aventura con las redes sociales?», le preguntaba de primeras la presentadora. «Pues yo tengo una nieta de 18 años que me dijo un día abueli dime tus consejos que los vamos a grabar y después me dijeron que lo habían subido a Instagram y me llamó mucho la atención y aquí estoy», le explicaba ella.

Durante la conexión, Conchita le confesaba a Ana Rosa ser una fiel admiradora suya. «Quiero decirte Ana Rosa que tengo verdadera veneración por ti. Que te escribí una carta cortita y preciosa, que tu nunca leíste por lo visto«, le soltaba la invitada dejando a la presentadora con la cara descompuesta. «Vaya por Dios», reaccionaba ella.

«¿Te parece mal?«, le replicaba Conchita al escucharla. «No, a ver Conchita pero tú no te acuerdas que el año pasado o el anterior nos encontramos en el baño del Palace y yo te fui a saludar, tu estabas haciendo una grabación y te dije que era super admiradora tuya, esa fue mi contestación a tu carta», le soltaba entonces Ana Rosa Quintana.

«Ay, no, no. Eso fue lo que causó mi carta», le espetaba por su parte Conchita. «A ella no le engañas», le decían sus colaboradoras. Mientras Ana Rosa aplaudía los consejos que le da a la gente mayor para que lean, vayan al teatro y que se animen a seguir viviendo.

«Y que vean esta penúltima etapa de su vida como algo estupendo, que se puede mejorar y que se le puede sacar partido si tienes una actitud determinada ante la vida y que esté optimista con todo», apostillaba Conchita queriendo seguir hablando sin que Ana Rosa Quintana le dejara.

Conchita seguía exponiendo su visión ante la vida y ante la muerte. «Quiero deciros que tengo cinco hijos y unos nietos maravillosos y estoy encantada de haber tomado la píldora», soltaba Conchita provocando la risa en el plató de ‘TardeAR’ y haciendo que Ana Rosa diera por cerrada la conexión.