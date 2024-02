Los 5 estrenos imperdibles esta semana en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, Disney+ o Apple TV+

Ya está aquí la semana que todos estábamos esperando: la semana de San Valentín. A ver, todos no creo, pero muchos de vosotros seguro que sí. Aunque sorprende la falta de historias románticas entre los estrenos de esta semana. Quizá la mayor muestra de amor sea la película ‘autobiográfica’ de Jennifer López que estrena Prime Video el próximo 15 de febrero. Bajo el título de ‘This is me… now: una historia de amor’, Jennifer López y Prime Video se han unido para darnos un relato megalomaníaco y musical sobre la figura de una de las artistas latinas más importantes de la historia de la música.

Y hablando de megalomanía, también nos llega, de nuevo por parte de Prime Video, la última entrega de la saga ‘Los juegos del hambre’. Esta precuela, con el título de ‘Balada de pájaros cantores y serpientes’, nos cuenta la historia del presidente Coriolanus Snow y cómo llegó a ser la figura tan temible que conocimos en las películas protagonizadas por Jennifer Lawrence. Pero Amazon Prime Video no es la única plataforma que va a cultivar el ego de sus personajes esta semana. Porque Netflix tiene entre manos la historia del Pequeño Nicolás. Y si hay que hablar de megalomanía, quién mejor para representarla que él.

Estrenos en Netflix

Pícaro: el Pequeño Nicolás (DOCUMENTAL)

Sinopsis: Esta es la increíble historia de ascenso y caída de El Pequeño Nicolás, el pícaro español que puso en jaque al Gobierno. Un joven de nombre Francisco Nicolás Gómez Iglesias que, con tan solo 14 años, pasó de relaciones públicas en discotecas a codearse con políticos, empresarios, servicios secretos e incluso la Casa Real. Una vida de negocios, viajes, seducción, palacios, comisiones y fiestas hasta que se ordena su detención en 2014. La docuserie aborda incógnitas y narra, a través de distintos protagonistas y material inédito, los momentos más polémicos de su caso.

A estas alturas, todos conocemos al Pequeño Nicolás, ¿verdad? Sobre todo porque quizá haya sido uno de los casos de picardía más impresionantes de nuestra historia reciente. Lo tiene todo: altas esferas, servicios secretos, dobles identidades… Y un chico que tenía más cara que nadie, le echaba morro a la vida y llegó hasta la mismísima Casa Real. ¿Quién de nosotros puede decir todo eso? ‘Pícaro: el Pequeño Nicolás‘ es una historia que solo podría darse en España. Y sí, es una historia que solo podría hacer Netflix. Estructurada en tres episodios, y con un sinfín de testimonios sobre lo que pasó, este documental de Netflix buscará dar respuestas a todas las preguntas que nos hicimos cuando el caso saltó a los titulares. ¿Cómo demonios consiguió el Pequeño Nicolás todo lo que hizo?

Fecha de estreno: 15 de febrero

Estrenos en Prime Video

This Is Me… Now: Una historia de amor (PELÍCULA)

Sinopsis: This is Me…Now: The Film es una visión musical y visual íntima y reflexiva de la públicamente escrutada vida amorosa de JLo (Jennifer Lopez).

¿Quién sino Jennifer López iba a hacer un proyecto tan megalomanía como este? Es decir, una película sobre su vida, musical, con referencias a esa obra tan incomprendida que es ‘La celda’ (que ella misma protagonizó) y con ella siendo la gran estrella. ¿Cómo vamos a apartar la mirada de semejante proyecto? Y encima con un reparto plagado de estrellas: Keke Palmer, Ben Affleck, Sofia Vergara… La película se ha descrito como aun repaso algo adornado de la vida de la artista. Y sobre todo como una crítica a esa prensa que ha desmenuzado concienzudamente cada paso de su vida amorosa para que todo el mundo lo viera.

Esta parece ser la venganza de Jennifer López, y la ha servido en un proyecto multimillonario de la mano de Prime Video, que viene con la película misma y un nuevo disco bajo el brazo. Desde luego, no se anda con pequeñeces.

Fecha de estreno: 16 de febrero

Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (PELÍCULA)

Sinopsis: Ambientada en un Panem postapocalíptico, nos traslada varias décadas antes del comienzo de las aventuras de Katniss Everdeen. El joven Coriolanus Snow será el mentor de Lucy Gray Baird, la chica elegida para ser homenajeada del empobrecido Distrito 12. La joven sorprenderá a todos cantando en la ceremonia de apertura de los Décimos Juegos del Hambre en los que Snow intentará aprovecharse de su talento y encanto para sobrevivir.

‘Los juegos del hambre’ es una de las sagas literarias y cinematográficas más relevantes de la última década. No solo los libros escritos por Suzanne Collins consiguieron ventas millonarias y mil imitadores, sino que la saga de películas sigue siendo una de las más taquilleras del cine juvenil, y lanzó al estrellato a nuestra amada Jennifer Lawrence. Su legado continúa hoy en día, y siguen conservando la frescura diez años después. Lo que nadie esperaba es que la autora escribiera un libro precuela sobre la historia del villano, el presidente Snow. Y menos aún que se convirtiera en película. Pero lo más sorprendente de todo es que mejoró la historia del libro y nos dio una película muy entretenida que se mantuvo en taquilla con mucha dignidad.

Protagonizada por Tom Blyth y Rachel Zegler, es verdad que ‘Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes’ se hace algo larga. Igual que su enrevesado título. Pero durante la gran mayor parte del tiempo, funciona. Porque los dos primeros tercios de la película nos hacen ver por qué amamos tanto la saga. Sí, Rachel no es Jennifer Lawrence. Porque es muy difícil igualar a Jennifer Lawrence. Pero no hace falta, porque es una historia que nos rememora a la saga original, pero cambia, y el cambio era necesario.

Fecha de estreno: 16 de febrero

Estrenos en AppleTV+

The New Look (SERIE)

Sinopsis: Esta emocionante serie revela la impactante historia de cómo el icono de la moda Christian Dior y sus contemporáneos, como Coco Chanel, Pierre Balmain y Cristóbal Balenciaga, se enfrentaron a los horrores de la Segunda Guerra Mundial y crearon la moda moderna.

¿Fan de la serie de Disney Plus ‘Cristóbal Balenciaga‘? Pues Apple TV+ tiene para ti una nueva historia sobre la alta costura, y claro, con la factura de la plataforma de Apple, solo podemos esperar magnificencia. Menuda palabra, ¿verdad? Si habéis visto ‘Fundación’ o ‘Los amos del aire’, sabéis que le va perfecta a todos los proyectos que hace Apple TV+. En ‘The New Look’ vemos un rostro de caras conocidas interpretando a los grandes diseñadores de moda de mediados del siglo XX, todos tratando de adecuarse a la peligrosa situación de la II Guerra Mundial.

Protagonizada por Ben Mendelsohn en el papel de Christian Dior, la serie cuenta con Juliette Binoche en el papel de Coco Chanel ; Michael Carter como Maurice Dior, el padre del modista; Maisie Williams, Arya en ‘Juego de Tronos’, como su hermana, Catherine Dior; y John Malkovich en el papel del diseñador Lucien Lelong. Habría estado bien un crossover con el Balenciaga de Alberto San Juan. Pero curiosamente el célebre diseñador estará interpretado por un actor portugués, Nuno Lopes.

Fecha de estreno: 14 de febrero

Snoopy presents: Welcome home, Franklin (PELÍCULA)

Sinopsis: La historia del origen de uno de los personajes más queridos de Peanuts, Franklin, muestra cómo se enfrenta a la tarea de hacer nuevos amigos.

Es curioso que Snoopy siga produciendo historias más de cincuenta años después de su creación por Charles Schulz. Aunque su creador falleciera en el año 2000, Snoopy, Charlie Brown y sus amigos siguen enamorando a millones de niños (y adultos) en todo el mundo. En los años 60, con el auge de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, en contraste a la fuerte segregación racial del país, Schulz decidió añadir un niño afroamericano al grupo de Charlie Brown: Franklin. Fue algo más testimonial que otra cosa. Por algunos fue visto como algo revolucionario. Por otros, una forma de quedar bien. Lo cierto es que Franklin cambió al grupo para siempre. Pero nos dejó una escena para la polémica: la cena de Acción de Gracias en la que el personaje se sienta apartado del resto.

Racismo inherente o no, esa escena seguía resonando hoy en día. Pero desde Apple se han propuesto enmendarlo de una vez por todas, con la creación de esta historia sobre el origen de Franklin. Un poderoso relato sobre la amistad que llegará el próximo 16 de febrero.

Fecha de estreno: 16 de febrero

Más estrenos semanales