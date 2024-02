Avance semanal de ‘Amar es para siempre’ con estas dos nuevas muertes y una detención

El final de ‘Amar es para siempre‘ está más cerca que nunca. Por ello, Antena 3 ha intensificado la promoción de la recta final de su serie diaria. Y es que cada vez queda menos para que la ficción de Diagonal TV diga adiós tras 11 años en emisión.

A la espera de conocer cuándo se ofrecerá el final, Antena 3 ya ha lanzado el tráiler oficial y la cabecera de ‘Sueños de libertad’, el nuevo serial que tomará su relevo en las sobremesas próximamente.

En el último capítulo de ‘Amar es para siempre’, los Quevedo y Crespo se reunían en el entierro de Federico produciéndose un encuentro lleno de tensiones y con las emociones a flor de piel. Y es que aprovechando la muerte de su marido, Elena retoma su relación con Crespo.

Mientras Román comparte con su hermana Victoria las dudas que tiene sobre el futuro de Malena si sigue junto a su madre Elena ahora que Federico ha fallecido. Por otro lado, Manolita termina descubriendo que Marcelino está detrás del malestar de Marisa.

Asimismo, Alicia descubría un gran secreto al constatar que Isidro y Sofía son realmente aliados. Y por otra parte, Daniel se sinceraba con Quintero y éste lo hacía con Pelayo sobre su paternidad compartida.

¿Pero qué va a pasar durante toda la próxima semana en la serie protagonizada por Itziar Miranda, Manu Baqueiro, Anabel Alonso, entre otros? Pues si no puedes esperar, en El Televisero te avanzamos las tramas más importantes de todos los capítulos de ‘Amar es para siempre’ del 5 al 9 de febrero que se emite en Antena 3 a las 15:45 horas:

Capítulo 2806 de ‘Amar es para siempre’ – Lunes 5 de febrero

Elena no está dispuesta a que su hija Malena aproveche la muerte de Federico para marcharse definitivamente con Lola, que sigue intentando luchar por su custodia tras descubrir con ayuda de Román que su adopción fue ilegal.

Y para ello, la mujer no dudará en emplear una nueva artimaña para conseguir retener a su hija. Así, Elena no tendrá ningún reparo en autolesionarse y dejar entrever que ha sido Lola quien la ha agredido para alejar así a Malena de ella y separarlas por fin.

Por otro lado, después de que Alicia haya descubierto que Isidro y Sofía son aliados, la joven decide tenderles una trampa a los dos. Paralelamente, después de que Victoria besara a Alicia en un arrebato, ahora la hija de los Quevedo se desahoga con Rafa y se abre en canal sobre sus verdaderos sentimientos hacia Alicia.

Carlos y Gala están decididos a iniciar una nueva vida lejos de la Plaza de los Frutos después de que él haya conseguido salir de prisión. De ese modo, la pareja de jóvenes se despide del barrio y pone rumbo a Corfú .

Por su parte, Manolita decide ayudar a su amiga Benigna y le hace ver que ella y Peñalara se gustan de verdad. Mientras que Marisa se da cuenta de que salir con Pelayo no es un riesgo para su salud después de creer que su novio es gafe pues todas sus parejas están muertas.

Después de haber sido puesto en libertad y de querer reclamar su derecho a formar parte de la vida de su hijo, Daniel Falcón termina muriendo asesinado en brazos de Silvia.

Capítulo 2807 de ‘Amar es para siempre’ – Martes 6 de febrero

Tras hacerle una encerrona a Elena en su intento por recuperar la custodia de Malena, Lola sufre un fuerte varapalo al ser detenida por la policía. Una detención que aprovechará Elena para conseguir ganarle la batalla a su enemiga al hacer que Malena se ponga de su parte y en contra de su verdadera madre Lola.

Por su parte, Román ya no puede más y da por hecho que Elena fue la que se cargó a Chimo y a su propio padre Federico. Así, el miembro de los Quevedo no dudará en obrar en consecuencia y enfrentarse de una vez por todas a su madre después de que le echara de casa.

Después del asesinato de Daniel Falcón tras su puesta en libertad deja completamente hundida a Silvia después de que el hombre muriera en sus brazos. Así, la vida de la mujer se verá trastocada con este inesperado suceso.

Tras pone rumbo a Corfú para iniciar una nueva vida alejados de la Plaza de los Frutos, la marcha de Carlos y Gala empieza a notarse en el supermercado Sanabria.

Por su parte, Marisa se muestra muy molesta con Pelayo después de que su pareja no aceptase su ayuda en El Asturiano. Finalmente, Alicia informa a Crespo de que Sofía e Isidro le investigan por la muerte de Ester.

Capítulo 2808 de ‘Amar es para siempre’ – Miércoles 7 de febrero

Tras ser encarcelada por tenderle una trampa a Elena, Román no dudará en ayudar a los Gómez para poder pagar la fianza y sacar de la cárcel a su pareja, Lola.

Paralelamente, Quintero entra en escena para pedirle a Lola que no se acerque a Malena y que no la vea. Algo que es bastante difícil de cumplir pues ella no está dispuesta a dejar que su hija esté junto a su madre adoptiva.

Por su parte, Elena no está dispuesta a que Lola salga de prisión y por ello da un paso más allá y decide ampliar la denuncia a Lola y contrata a Alicia como abogada.

Por otro lado, Soria aparece muerto en la cárcel. Una noticia que dejará en shock a todos y que hará que muchos consideren en el King’s que Crespo pudiera tener algo que ver y algo que también llegará a pensar Alicia.

Rafa recibe la mejor noticia que podría esperar y finalmente Pelayo acaba aceptando la ayuda de Marisa en el bar.

Capítulo 2809 – Jueves 8 de febrero

Después de que Elena amplíe la denuncia contra Lola, el juicio contra la hija de Marcelino y Manolita. Y pase lo que pase en el juicio, Elena tiene claro que quiere usar toda su artillería para sacar a Lola de la vida de Malena.

Por su parte, Román intenta sin éxito convencer a su hermana Malena de que Lola es inocente. Y es que parece que Malena ha caído en las redes de Elena. Eso sí, Román si que consigue impedir que Malena tenga que testificar en el juicio.

Por otro lado, la aparición de una bailarina en el King´s desata las sospechas de Sofía y echa a perder la actuación de Rafa. Mientras que Benigna se muestra cada vez más interesada en el regreso de Peñalara.

Finalmente, Silvia descubre que Daniel le ha dejado en herencia una fortuna, pero no cree que deba aceptarla.

Capítulo 2810 – Viernes 9 de febrero

Después de la aparición de una bailarina en el King’s y de que Sofía arruinara su actuación, Rafa no se lo piensa y decide abandonar definitivamente su trabajo en el King’s.

En su arduo plan para ganarle la batalla judicial a Lola, Elena no tendrá ningún reparo en ocultarle a su abogada, Alicia, todas las irregularidades que coetió en la adopción de Malena. A quién no se lo ocultará y le confiesa toda la verdad es a Crespo.

Ante el juicio en el que se debatirá si tendrá que ir a la cárcel o no, Lola intentará evitar que sus padres asistan. Así, la mujer no dudará en pedirles por activa y por pasiva a Marcelino y Manolita que se queden en casa.

En ese primer día del juicio, será Claudia quien de su testimonio ante el juez junto a los alegatos iniciales de los abogados de las dos partes. ¿Quién ganará la batalla Elena o Lola?

Por su lado, Silvia está inmersa en un mar de dudas pues no sabe qué hacer con el testamento de Daniel. Mientras, Benigna descubre que Peñalara podría tener otro romance.

Finalmente, Marisa vuelve a tener un altercado con otro cliente en El Asturiano: Rafa. Algo que volverá a enfrentarle a Pelayo y quizás a Marcelino.