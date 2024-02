Avance ‘Pecado original’, capítulo viernes 2 de febrero: Kerim cae en la trampa de Halit

Pecado original‘, la serie turca que se ofrece diariamente en las tardes de Antena 3, estrenará su último capítulo de esta semana el viernes, 2 de febrero en su horario habitual. La ficción otomana ha vivido una semana llena de maniobras, con la doble cara de Ender para acabar con Yildiz, el futuro matrimonio entre Halit y Sahika o la ruptura definitiva entre Yildiz y Kerim como lo más destacado.

En el anterior episodio de ‘Pecado Original’, Yildiz hacía caso a Ender y decide alejarse definitivamente de Kerim. Así, pese a proponerle a la joven Yilmaz coger a su hijo y fugarse los tres juntos para empezar de cero, ella pone punto y final a su historia y se despiden de manera definitiva entre lágrimas. Un plantón que irrita tanto a Kerim, que recupera su plan inicial de desplumar al holding Argun y huir para siempre.

Por otro lado, Kaya se alarmaba al comprobar que Halit y Sahika traman algo, al pillarles hablando a escondidas. Pero su hermana, vuelve a engañarle justificándose con que Halit sigue interesado en ella, pero que ella le había rechazado. No obstante, él no se queda de brazos cruzados y alerta a Yildiz de que no deje nunca de trabajar ni dependa de Halit, porque no se puede fiar de nadie.

Descubre a continuación todo lo que va a ocurrir en el próximo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 emite este viernes 2 de febrero de 2024 a partir de las 17:00 horas, después del episodio 2805 de ‘Amar es para siempre’:

‘Pecado original’ – Capítulo del viernes 2 de febrero

Mert y Kerim en ‘Pecado original’.

Kerim ya ha comunicado a su socio Mert su determinación de consumar ya su plan como ladrones, y ambos han organizado el golpe final para robar el dinero del Holding Argun y después desaparecer al extranjero. Para ello, Kerim pretende usar el poder de firma que le había otorgado Halit cuando se hizo con su confianza, y así poder obtener el préstamo sin que el magnate se entere y el banco apruebe la operación sin poner ninguna objeción.

Sin embargo, van a toparse con una desagradable sorpresa que los dos estafadores no se esperaban. Y es que cuando Kerim y Mert intentan solicitar un crédito, descubren que ya no tienen poder de firma. «Estamos acabados. Halit ha rebocado tu poder de firma», le confesará después Mert a Kerim tras haber recibido una llamada del banco. Mert cree que Halit les ha descubierto y que tienen que fugarse lo antes posible, para no acabar en la cárcel.

Mientras que Kerim piensa que antes tienen que hablar con el magnate para confirmar sus sospechas. Al entrar a su despacho le pregunta directamente sobre el motivo por el que le ha rebocado su poder de firma. «Me ha sorprendido y me ha decepcionado, porque se ha hecho a mis espaldas», le reprochará inicialmente. Halit se busca una excusa y cordialmente le indica que todo se debe a una reestructuración de la empresa y que rebocar los poderes de firma es solo algo temporal. Sus palabras les hacen ganar algo de tiempo, y ambos concluyen que solo les queda esperar. Sin embargo, desconocen sólo están cayendo en la trampa de Halit.

Ender vuelve a engañar a Yildiz en ‘Pecado original’.

Por otro lado, Ender continúa engañando a Yildiz para ganarse su confianza. Para ello, la vuelve a citar urgentemente para hablar, y le pide que Emir y Caner estén también presentes. En su nuevo encuentro le destapa que Sahika la ha estado persiguiendo y sacando fotografías. Su hermano Caner le muestra las fotos que habían tomado ayer de ella junto a Kerim, antes de eliminarlas. Además, Ender le recomienda invitar a Sahika a su despedida de soltera para no levantar sospechas.

Yildiz celebra su despedida de soltera, e invita sorprendentemente a Sahika sin la presencia de su hermano Kaya, mientras que Halit solo piensa en llevar a cabo su plan y que al día siguiente aparezca Sahika en el altar y se casen por conveniencia. De hecho, Sahika ha empezado a probarse vestidos de novia y ya tiene el elegido para su boda secreta.