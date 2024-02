Avance de ‘La Promesa’ del capítulo de este viernes con Pelayo y Jerónimo en peligro

Altercado en ‘La Promesa‘ entre Salvador y Jerónimo Gamboa. El lacayo, preso de la rabia que le causa que no haya recibido represalias como María Fernández a pesar de que fue el verdadero autor del robo del reloj de Lorenzo, le ha abordado por la espalda a punta de navaja. Feliciano ha conseguido in extremis que el episodio no pasara a mayores.

Alonso ha aceptado la propuesta de Cruz y Lorenzo de celebrar una cacería en La Promesa. Lo que no sabe el marqués es que esa montería encierra en macabro plan de acabar con la vida de Curro por una bala perdida. De hecho, el propio Capitán de la Mata parece que ya ha encontrado al matarife perfecto, pero por lo pronto ha preferido no desvelarle la identidad.

Teresa ya está organizando su boda con Feliciano en su pueblo y además, sorprendentemente, ha recibido las bendiciones de Petra. Y Simona está bastante disgustada con la abrupta marcha de Candela a Andújar. No solo la echa de menos, sino que además sospecha de que ha mentido sobre el destino de su viaje.

Catalina y Pelayo han vuelto a mantener un fuerte encontronazo. La joven le ha sugerido que debe tomar medidas severas contra Jerónimo por el robo del reloj. No se puede ir de rositas mientras María, acusada falsamente, ha sido despedida. Y le exige que aparte a su ayuda de cámara de los negocios de las mermeladas.

Se abre aquí un gran cisma. No obstante, no todo son malas noticias en este aspecto, porque Alonso, convencido por los pretextos de Curro y Manuel, ha accedido a que Catalina y Pelayo sigan haciendo negocios con Mr Cavendish en La Promesa tras hablar con la Casa Real.

Por su parte, Jana ha recibido un regalo misterioso que descubre Vera en primer lugar en su habitación. Es de Manuel, pero la doncella desconoce su remitente al principio. Abel sale al paso y afirma que es suyo delante del servicio. Aunque luego en la intimidad le ha hecho ver a la doncella que solo puede ser de Manuel, que no ceja en su empeño de reconciliarse con ella.

Los preparativos de la inminente cacería en honor de Curro están en marcha, pero Jana enfrenta a su hermano por pavonearse con el título de Barón de Linaja que va a recibir y que se va a conmemorar el día de la montería. Y al joven se le va la lengua y le confiesa que ella no es la única familia de verdad que tiene en La Promesa. ¿Le confesará que su padre es Alonso?

Avance del capítulo 283 de ‘La Promesa’ – Viernes 2 de febrero

Todos en el servicio rabian al ver a Jerónimo pulular por los pasillos mientras que María Fernández sigue despedida en la casa de Ramona. Manuel, Catalina y Martina hablan con Cruz para que revoque su injusta orden, pero la marquesa no da su brazo a torcer de ninguna manera.

Simona confiesa a Lope que sospecha que Candela no se ha ido a Andújar, sino que se ha marchado a Asturias, con Carlos… Y que nunca volverá. En paralelo, los Marqueses dan su beneplácito a la boda entre Feliciano y Teresa. Y, a pesar de la alegría del lacayo, descubrir que su madre sigue ocultándole a la marquesa su verdadera condición, le entristece.

Jana enfrenta a Manuel por el regalo secreto que le dejó en su dormitorio, lo considera fuera de lugar ahora que no son nada. Y Vera se gana a sus compañeros al gastar su primer sueldo en regalos para todos.

Por último, Lorenzo habla con Margarita: tiene la forma de tensar la relación entre Jerónimo y Pelayo, y así descubrir qué se traen entre manos realmente. Las sospechas sobre ellos se agravan, y más después del robo del reloj por parte del falso ayuda de cámara. ¿Descubrirán su entramado armamentístico? Su complot está en serio peligro.