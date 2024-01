Mozos de Arousa sorprenden (y mucho) por cómo es la relación con Ion Aramendi: «No tenemos…»

Los Mozos de Arousa continúan su apabullante periplo por ‘Reacción en cadena’ como concursantes imbatibles. Ya superan con holgura los 1,1 millones de euros de bote acumulado y, por ahora, a corto plazo, salvo sorpresa mayúscula, no parece que vaya a ver un equipo aspirante que les destrone.

No obstante, pese a la millonada que han alcanzado, los jóvenes gallegos aún no han recibido ni un solo euro por parte del programa de Telecinco. Y es que, tal y como explicaron hace unos días en una entrevista a La Voz de Galicia, es una máxima -lógica por otra parte- el no cobrar el botín hasta que no abandonen el concurso por eliminación.

Una eliminación que los seguidores de ‘Reacción en cadena’ no querrían, pues ya se han convertido en todo un reclamo para sintonizar la cadena de 20:00 a 21:00 horas cada día. No hay dudas en que los Mozos de Arousa tienen una gran responsabilidad en que el formato haya ido escalando y que, en la actualidad, haya casi duplicado los datos de audiencia que obtenía hace un año.

También sería una gran pérdida para el propio maestro de ceremonias, Ion Aramendi, con el que la complicidad es muy evidente. Al menos en pantalla. Los ocho meses que llevan en el programa han propiciado que el presentador y Raúl, Borjamina o Bruno se tomen licencias en las fórmulas de tratamiento o en determinadas bromas que con otros concursantes no se producen.

No obstante, en declaraciones para el citado medio, los Mozos de Arousa en boca de Borjamina particularmente han sorprendido mucho al desvelar cuál es la verdadera relación que tienen con el comunicador vasco fuera de las cámaras. Después de tantos meses, la relación con él es muy buena. Coincidimos tanto grabando como en maquillaje», explica.

«Hay piques entre nosotros por la confianza que tenemos y bromas que con otro equipo que llega nuevo no las puede hacer. Ya nos conocemos y sabemos por dónde ir», añade. Sin embargo, hay un ‘pero’ cuando se le pregunta por lo que sucede cuando ya no se está en plató. «Fuera del programa no tenemos relación», aseveran los mozos.

Algo que puede descuadrar a muchos, pero que tendría una explicación razonable. Y es que podría tratarse de una ‘regla’ de ‘Reacción en cadena’ para evitar las especulaciones de favoritismo, ya que si existiera esa relación igualmente estrecha fuera de las grabaciones del concurso las sospechas rondarían en un mundo lleno de suspicacias.