Mozos de Arousa impactan por lo sucedido con el bote de ‘Reacción en cadena’: «No cobramos»

Los Mozos de Arousa son los reyes de Telecinco con ‘Reacción en cadena’, que se ha convertido en la oferta más competitiva de la tarde y, a menudo, en lo más visto del canal. De hecho, su emisión del viernes alcanzó récord de cuota de pantalla y el lunes firmó su entrega más vista de la historia. Y en ello tiene mucha responsabilidad el tridente de gallegos, que cada vez conquistan a más público con una destreza y sabiduría que les ha permitido una permanencia que ya es de más de ocho meses y, sobre todo, acumular un bote astronómico que ya supera los 1,1 millones de euros.

Sin embargo, a pesar de la experiencia, han asegurado en declaraciones para La Voz de Galicia que cada programa de ‘Reacción en cadena‘ «lo vivimos como si fuera el primero y, también, como si fuera el último». De hecho, en las últimas semanas han sido dos las ocasiones en las que los Mozos de Arousa se han quedado a una sola palabra de perder frente al equipo aspirante.

Sobre sus planes a futuro, prefieren ser cautos como así han afirmado en una entrevista con el citado medio. «No sabemos si dentro de unos meses seguiremos concursando o si aparecerán otras oportunidades u formato en el que podamos encajar o nos pueda apetecer», admitieron los hermanos Raúl y Borja Santamaría. ¿Se atreverían con ‘Supervivientes’? Podrían seguir los pasos de Bruno, ahora en la competición de ‘Bailando con las estrellas’.

Pero, de momento, viven el aquí y ahora y están centrados en continuar su periplo en ‘Reacción en cadena’ y aumentar ese imponente bote. ¿Y cuál es el truco para no ser eliminados y triunfar como lo hacen en la prueba de la ‘complicidad ganadora? Los Mozos de Arousa aseguran a La Voz de Galicia que todo es fruto de esfuerzo y entrenamiento: «Dos meses antes de empezar a grabar, ya entrenábamos todos los días para mejorar la complicidad ganadora, porque es la prueba en la que se decide todo y, ahora, también intentamos quedar casi todos los días. Y luego cada uno de manera individual vemos títulos de películas, refranes y demás, cosas que nos pueden caer en el programa».

Por otro lado, respecto a qué van a destinar semejante cantidad de dinero, Raúl y Borjamina dan algunas claves. Además, de emplearlo en adquirir un local para la Asociación Arousa Moza (el objetivo inicial), también se darán ‘caprichos’ personales y otros necesarios como el poder independizarse. «El acceso a la vivienda para los jóvenes está muy complicado y con el dinero que llevamos ganado ya podemos pensar en ello. Raúl, también piensa en un coche porque dependemos del de nuestros padres. Y, luego, algún capricho, algún viajecillo», avanza Borjamina.

No obstante, todos estos propósitos no se van a poder materializar aún por un motivo de peso. Y es que, preguntados por el diario gallego sobre si tienen ya algunos locales mirados, los Mozos de Arousa han desvelado que no han recibido nada de dinero del bote de ‘Reacción en cadena’ aún. Al parecer, la regla sine qua non en el concurso es que «hasta que nos eliminen, no cobramos»: «Entonces, tenemos el dinero en la hucha, como si fueran ahorros, y aún no rompimos el cerdito».