Raúl Santamaría desvela lo que le ocurre por la calle tras salir en ‘Reacción en cadena’

Raúl Santamaría sorprendió al detener la emisión de ‘Reacción en cadena’ para dar un toque de atención a todos los seguidores del programa. El integrante de Los Mozos de Arousa se dirigió a los fans que a menudo les paran por la calle para hacerles una inesperada petición.

Parece que la fama está pasando factura a los gallegos, ya que después de casi un año en ‘Reacción en cadena’, no pueden salir a la calle sin ser reconocidos. «A todas esas personas que nos veis y nos paráis por la calle, bien; nos paráis mientras que comemos, bien también…», comenzó señalando el gallego.

El ruego de los Mozos de Arousa por lo que les pasa en la calle

Pero hay una línea roja que tanto Raúl Santamaría como sus compañeros de ‘Los Mozos de Arousa’ no están dispuestos a cruzar. «Pero, por favor, mientras estamos durmiendo en el tren, no nos despertéis, que luego no rendimos», pidió encarecidamente el concursante, sin querer ofender a sus seguidores.

Los mozos de Arousa en ‘Reacción en cadena’

Su petición estuvo seguida de un sonoro aplauso por parte del público, que empatizó con los jóvenes y su falta de privacidad. Incluso Ion Aramendi quiso apoyar al trío dedicándoles unas palabras. «Amigas y amigos del programa ‘Reacción en cadena’…», comenzó advirtiendo el presentador.

«Estos pobres duermen poco, y en el tren suelen ir dormidos. Es verdad que cuando te despiertan de golpe, puede resultar molesto. Sin más, con cariño», explicó Aramendi para zanjar el asunto en plató e inmediatamente retomó la normalidad de la emisión con Raúl Santamaría, Borjamina y Bruno Vila, los integrantes de Los Mozos de Arousa.