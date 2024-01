Makoke ve lo que dice Carlo Costanzia de ella y su reacción en ‘Así es la vida’ sorprende

Como era de esperar, la entrevista de Carlo Costanzia en ‘¡De Viernes!’ se convertía en uno de los principales temas de debate de este lunes en ‘Así es la vida’. Y es que Makoke no ha dudado en contestar al ataque que le profirió el hijo de Mar Flores el pasado viernes.

Después de que todos los colaboradores de ‘Así es la vida‘ señalaran el cambio de actitud de Carlo Costanzia al querer sacar de todo a sus padres y cargar duramente contra colaboradores y programas, era Makoke la que se pronunciaba. «A mi lo que dijo me da exactamente igual. Yo el primer día cuando me enteré de que iba a estar Carlo dije que iba a ser el diario de una víctima y ahora digo que es víctima de sus palabras«, soltaba de primeras la colaboradora.

«Cuando Carlo dice que es culpa de sus padres, creo que se refiere al divorcio de sus padres. Y luego que si que es verdad que analizas esas palabras y es evidente que a lo mejor…», aseveraba Makoke tras ver la entrevista de Carlo Costanzia en ‘¡De Viernes!’.

Poco después, ‘Así es la vida’ recordaba las palabras que tuvo Carlo Costanzia para Makoke asegurando que no le había visto nunca en su vida. «Los medios hablan sin saber y diciendo muchas falsedades. Makoke que quiera opinar de mí cuando no la he visto en mi vida. Qué triste es que una persona venga a contar que ha superado drogas, suicidio y bullying en el colegio y que la gente simplemente hable de lo que les da de comer desde los años 90″, fueron las palabras que empleó el hijo de Mar Flores.

La sorprendente réplica de Makoke a Carlo Costanzia en ‘Así es la vida’

Tras ver el vídeo, Makoke respondía alto y claro a Carlo Costanzia. «Partiendo de la base de que si tuviéramos que conocer a todos los que opinamos en todos los programas no veas tú la lista de conocidos sería tremenda«, le replicaba la colaboradora a lo que dijo el actor de que no había coincidido nunca con ella.

«Aparte de que yo no he opinado de tu vida, al revés, lo que he opinado de tu vida ha sido bueno. He dicho que has sido un valiente en reconocer lo que has hecho. Simplemente me he limitado en decir unas palabras que se me dijeron que eran de tu padre», proseguía diciendo la colaboradora de ‘Así es la vida’.

«¿Y por qué esa inquina de repente?», le preguntaba Sandra Barneda. «A ver inquina… simplemente dice que no me conoce», contestaba Makoke. «Bueno pero sois muchos los que habéis hablado y directamente ha nombrado a Lequio y a ti», insistía Barneda. «Pero porque le pusieron unas imágenes mías, pero por todo lo que había sucedido con los mensajes de su padre».

Finalmente, Makoke dejaba claro que ella no tenía ningún problema con Carlo. «Yo dije que le vi de pequeño y he estado haciendo memoria y le vi una vez que fuimos al cine cuando era chiquitito que el padre de mi hija quedó con su padre y en otro momento que vino a mi casa. Pero bueno él era pequeño y no se lo voy a tener en cuenta. Y tampoco ha dicho nada malo de mí. Yo al revés he alabado su postura«, concluía la colaboradora.