Alessandro Lequio, sin pelos en la lengua contra Carlo Costanzia por cómo le llamó en ‘De Viernes’

Las palabras de Carlo Costanzia en ‘¡De viernes!’ siguen dando mucho que hablar. El hijo de Mar Flores acudió al programa de Telecinco el pasado viernes para pronunciarse sobre su difícil infancia y cómo le afectó el divorcio de sus padres. Tampoco dudó en lanzar un sonado ataque a Alessandro Lequio, que no ha tardado en recibir una respuesta. El colaborador de ‘Vamos a ver’ se ha pronunciado este lunes contra el actor y le ha respondido de forma tajante.

La visita de Carlo Costanzia al espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta estuvo marcada por algunas confesiones bastante duras para el joven. El hijo de Mar Flores se abrió sobre su intento de suicidio, el bullying que sufrió y sus adicciones. Fue entonces cuando también aprovechó para dirigirse al colaborador de Telecinco, que había asegurado que este siempre había sido un niño «problemático».

«Qué triste que una persona dé un testimonio de bullying y salud mental y lo que salga sea esto y hable gente que no sé ni quién es. A Lequio lo he visto una vez en mi vida. Es patético«, sentenció el actor sobre las palabras de Alesandro Lequio. «Todo el mundo quiere reavivar la guerra entre mis padres porque llevan años comiendo de ello, pero es terrible que lo hagan dentro de este contexto. Yo vine a contar otra cosa«, aclaró el invitado de ‘¡De viernes!’ para terminar su réplica al tertuliano de ‘Vamos a ver’.

Alessandro Lequio responde a Carlo Costanzia tras llamarle «patético»: «Facturar, facturamos todos»

Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’

Como no podía ser de otra forma, Lequio no ha tardado en pronunciarse sobre las duras palabras del joven este lunes en ‘Vamos a ver’. «Me parece vergonzoso que él, que ha vendido a mi madre por todos lados, la quiera defender«, señaló Costanzia para terminar su discurso contra el italiano, unas palabras que el tertuliano recuperaría para defenderse de lo que se le acusó en pleno prime time.

Este lunes, Alessandro Lequio respondía tajante. «Yo entiendo que un hijo de Mar Flores no le tenga simpatía a Alessandro Lequio. Asumo lo que me toca y no quiero entrar en conflicto con este chico», comenzó explicando el exmarido de Ana Obregón, que más tarde se pronunció sobre los problemas del pasado con la modelo.

Sereno y relajado, el colaborador ha querido dejar clara su posición en la supuesta polémica. «Yo me solidarizo con un padre y una madre. Yo en esa historia no tenía pareja y fui el único al que se acusó hasta de la muerte de Manolete. Facturar, facturamos todos, todos. Pero eso es historia y la historia hay que dejarla en el pasado», señaló el colaborador de ‘Vamos a ver’. A su vez, insistió en que Carlo Costanzia está jugando el papel de «víctima» y se solidarizó con Mar Flores y Carlo padre por cómo el actor está aireando sus vivencias en un plató de televisión.

«Yo no defiendo ni vendo a nadie , simplemente me solidarizo con una mujer y con un hombre porque tanto el padre como la madre, lo han pasado muy mal y lo siguen pasando así. Lo que pasó, pasó y lo que ocurrió, pues ocurrió», aseguró el colaborador. Aún así, no quiso zanjar el tema sin poner en duda el testimonio del joven actor una vez más.

El italiano se mostró especialmente contundente con Costanzia y señaló que con su última entrevista ha hecho «un canto a ser víctima de todos». «Si fuera cierto por donde habría que empezar es por incapacitarle», sentenció el ex de Antonia Dell’Atte. «Yo he conocido a gente que ha pasado por situaciones peores y han tenido una vida normal. No se puede justificar», espetó el colaborador de Joaquín Prat, que sigue sin comprar la historia de sufrimiento que el joven relató en ‘¡De viernes!’.