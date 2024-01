Carlo Costanzia se corona por el modo en el que se refiere a Alessandro Lequio en ‘De Viernes’

Tras su polémica entrevista la semana pasada, este 26 de enero Carlos Costanzia se ha sentado en el plató de ‘¡De viernes!’ para responder a todas las críticas que ha recibido estos últimos días. Especialmente las realizadas por Alessandro Lequio y Makoke en sus respectivos programas de televisión.

«El culpa de sus problemas a sus padres, ha nacido en un entorno privilegiado. Decir que se ha metido en esas situaciones por sus padres, no es justo», decía una de las colaboradoras de ‘Fiesta’ el pasado fin de semana. Antonio Montero, en ‘Así es la vida’, señalaba que «conozco a compañeros suyos de esa época y dicen que de ‘bullying’ nada». Por su parte, Lequio iba más allá en ‘Vamos a ver’: «Ha sido un chico problemático desde muy pequeño. Y eso lo veían todas las personas de su entorno».

Carlo Constanzia explota contra Lequio y Makoke

Este comentario del italiano indignaba a Carlo Costanzia, que no dudaba en ponerle los puntos sobre las íes en el programa nocturno de Telecinco. «Nada de eso merece una respuesta mía», comenzó diciendo el actor de ‘Toy Boy’. Aunque finalmente se acababa explayando: «Que triste es que uno venga a dar un testimonio de ‘bullying’ y gente que no sé ni quien es quiera desmontarlo».

«Qué poca delicadeza. Ojalá eso no les pase a sus hijos. Me parece muy gracioso que un tipo como Lequio, que ha vendido a mi madre por todos lados, la quiera defender o quiera decir algo u opinar de mi vida. Que yo he sido problemático, cuando a lo mejor lo he visto una vez en mi vida. O Makoke, que quiera opinar de mí cuando no la he visto en mi vida», asegura el hijo de Mar Flores y Carlo Costanzia.

El joven finalizaba su alegato tildando de «patética» la actuación del colaborador. «Qué triste es que una persona venga a contar que ha superado drogas, suicidio y bullying en el colegio, y que la gente intente simplemente hablar de lo que les da de comer desde los años 90. Me parece patético», sentencia el primo de Laura Matamoros.