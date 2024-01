Carlo Costanzia no permite lo que ‘De Viernes’ quiso hacer con él y se planta: «Qué necesidad»

Después de unas duras declaraciones, Carlo Costanzia se sentó finalmente en el plató de ‘¡De viernes!’. El actor acudió finalmente al programa presentado por Beatriz Archidona este viernes para aclarar sus palabra sobre su madre, Mar Flores, que han generado un gran revuelo. Pero en un momento de la entrevista, el programa emitió unas imágenes que no gustaron del todo al invitado y la tensión subió por las nubes. Fue ahí cuando el hijo de la modelo cargó contra el programa y tuvo que parar los pies a los presentadores.

El actor volvió a ser el protagonista de otra noche de ‘¡De viernes!’ y acudió al plató para aclarar sus palabras de una vez por todas. La semana pasada, en su primera entrevista, reveló vivencias tan duras como su intento de suicidio o que comenzó a tomar antidepresivos a la edad de 7 años por el acoso de sus compañeros. En su visita a plató, el programa mostró unas imágenes de sus padres que no fueron del agrado del invitado, y ahí fue cuando la cosa se empezó a torcer. El joven perdió entonces las formas contra el programa.

Carlo Costanzia para los pies a ‘¡De viernes!’

El programa mostró un vídeo que relataba esos años de batalla judicial entre los padres del joven por su custodia, algo que dejó a Carlo Costanzia descolocado. «Se han pedido disculpas tus padres con el tiempo? No se si tú, estando en medio con el pasado de los años, has intentado mediar… ¿Ha mejorado esa relación?«, preguntó Beatriz Archidona, a lo que el invitado respondió de forma contundente.

Carlo Constanzia en ‘¡De viernes!’

Costanzia, desencajado por las imágenes y la pregunta de la presentadora de ‘¡De viernes!’, quiso dejar claro el motivo de su visita antes de seguir. «Pero vamos a ver, con perdón. Yo vengo aquí a hablar de mí y me estáis preguntado cosas que deberíais preguntarle a ellos. ¿Por qué no se las preguntáis a ellos?«, espetó el actor, que no daba crédito a lo que el programa había intentado hacer.

Tras un masivo aplauso del público, la comunicadora intentó justificarse. «No, si nos encantaría, nos encantaría … Obviamente, tú hablas de tus vivencias y esto forma parte de tu infancia», puntualizó la periodista. «Lo más fuerte es que todos estos vídeos que me estáis poniendo ahora, y que llevo viendo durante una semana, yo no los había visto en mi vida», aclaró Carlo Costanzia, que seguía sin entender lo que había visto minutos atrás.

El dolor de revivir el pasado

«A mí me estáis llevando a un sitio donde yo no quiero estar y un sitio que yo ya he superado con mucho dolor. ¿Qué necesidad hay de que me llevéis a mí otra vez ahí? Cuando no me concierne a mí esto», sentenció el hijo de Mar Flores a la presentadora y los colaboradores de ‘¡De viernes!’, apoyado de nuevo por un sonado aplauso de la audiencia. «Yo creo que enseñar declaraciones de mi madre diciendo cosas de mi padre o viceversa no tiene por qué definir exactamente lo que yo vengo a contar», insistió el joven.

«Se podría contextualizar también como una mala separación, sin necesidad de sacar todas esas cosas», apuntó por última vez Carlo Costancia, antes de que los miembros del programa comenzaran a excusarse. Los colaboradores explicaron que las imágenes únicamente se habían incluido para que la audiencia entendiese al completo el contexto de la entrevista.