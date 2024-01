Linchamiento a Marieta por su bestialidad contra Álex en ‘La Isla de las Tentaciones’: «Despreciable»

Marieta ha cruzado todos los límites en la séptima edición de ‘La Isla de las Tentaciones‘. La alicantina se ha erigido como una digna sucesora de Andrea Bueno, otro de los perfiles polémicos de esta temporada, demostrando una cara que está siendo fuertemente linchada en redes sociales.

La joven ha sido la primera en caer en la tentación con Sergio. Y todo ello lo ha podido ver Álex, su chico, en la que ha sido su primera hoguera. El palo ha sido de órdago, pues no solo ha visto un popurrí de besos, sino una atracción sexual innegable y un rol de su novia con el que parecía más bien la tentadora que la tentada.

Álex ha salido totalmente destrozado de la hoguera, pero el remate final se ha producido cuando, en la última secuencia, ha escuchado cómo Marieta revelaba a sus compañeras que tiene disfunción eréctil. Y no solo ha compartido este aspecto íntimo sin su autorización, también lo ha verbalizado con frivolidad y desdén.

«Mi novio no va a caer, no va a follar aquí porque no se le levanta», ha sido la frase de la discordia que ha dejado en shock a todos. Borja y otros compañeros de Álex como Niko o David se han echado las manos a la cabeza, le han abrazado para consolarle y han tildado ese innecesario comentario de «mala persona».

Marieta : Mi novio no va a Foll*r aquí porque no se levanta.

Comentario asqueroso 🤮 #LaIslaDeLasTentaciones5 #LaIslaDeLasTentaciones pic.twitter.com/ZjJ4CPh5RF — Lorena🖤🐾 (@vegamernes) January 31, 2024

Un sentir que se ha generalizado en redes entre los espectadores de ‘La Isla de las Tentaciones 7’. Todos están empatizando con Álex mientras condenan el comportamiento tan «despreciable» de Marieta. Son muchos los que señalan que es «lo peor» que ha pasado por el reality de Telecinco.

No sólo le es infiel a topísimo a los 2 días si no que además le deja de pitotriste.



Marieta es oficialmente lo peor de La Isla de las Tentaciones en todas sus ediciones#LaIslaDeLasTentaciones5pic.twitter.com/iqPEECbwDK — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) January 31, 2024

La cara de todos ante el comentario tan sucio de Marieta!! #LaIslaDeLasTentaciones5 pic.twitter.com/hc36baAQ08 — La Reina Cotilla (@La_Reina_co) January 31, 2024

Lo de Marieta es otro nivel. No es ya cuestión de cinismo y deslealtad. Es que además, es una persona que humilla a conciencia. De locos. #LaIslaDeLasTentaciones5 — Reitx 🦂 (@raquelreitx) January 31, 2024

pues sabiendo lo complicado q es para los hombres afrontar la disfunción eréctil, me parece muy honesto y valiente por parte de alex afirmar que eso le ha pasado y no querer desmentirlo. Y por supuesto todavía habla peor de Marieta #LaIslaDeLasTentaciones5 — SiendoCristi💎💫 (@SiendoCristi) January 31, 2024

El comentario de Marieta no es que sea feo esq es de ser una mala persona y de no haber querido a tu novio en ningún momento #LaIslaDeLasTentaciones5 — _luciavzqzoria (@vazquez_oria) January 31, 2024

Hay que ser mala persona para decir eso en la tele. Marieta 👎👎👎 #LaIslaDeLasTentaciones5 — Asier Hernández (@HdezAsier) January 31, 2024

Marieta sobre Alex: “Mi novio no va a poder follar aquí porque no se le levanta.”



Golpe bajuno.



#LaIslaDeLasTentaciones5 pic.twitter.com/I6vilA6KhY — WONDER ARAN NOCHENTERA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) January 31, 2024

Marieta es una mala víbora #LaIslaDeLasTentaciones5 — Aitzol -60 minutos✨𒉭 JUGANDO A P5R (@komaemyoui) January 31, 2024

Marieta da mucho asco, soltar eso así es de ser muy mala persona #LaIslaDeLasTentaciones5 — deivid (@Wolfmel_) January 31, 2024

Marieta quería dar la nota pero uff se ha pasado los niveles MALA PERSONA nivel 10 #LaIslaDeLasTentaciones #LaIslaDeLasTentaciones5 — FamososTv (@famososTTV) January 31, 2024

O sea… Marieta es de lo peor que ha pasado por la isla de verdad te lo digo #LaIslaDeLasTentaciones5 pic.twitter.com/4S4K3lbtVb — Alex 💜 (@alexitoo242) January 31, 2024