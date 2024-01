‘La Isla de las Tentaciones 7’, en directo: Álex se venga de Marieta y protagoniza el primer edredoning

Marieta, gran protagonista de la noche en 'La Isla de las Tentaciones'

Marieta protagonizará un gran brote en plena hoguera cuando descubra el acercamiento de su chico, Álex, con Gabriela, su tentadora.

«Me doy las gracias a mi misma porque pedazo de personaje que tenía, es que me muero de rabia. Me doy las gracias cada mañana por no sentirme mal. Es que he visto a un básico y a una básica. A mi novio no le gusta esa. Le gustan como yo: de pura raza con patilla», dice la alicantina en el avance ofrecido por Telecinco.