El órdago de Sandra Barneda a Bertín Osborne en ‘Así es la vida’ tras el último giro de Gabriela

Si hay algo que caracteriza a Sandra Barneda es no tener pelos en la lengua ni reparos a la hora de lanzar zascas a diestro y siniestro. La presentadora ya se mostró muy rotunda con Bertín Osborne hace un tiempo y este miércoles ha vuelto a darle un rapapolvo en ‘Así es la vida‘.

Lo hacía después de hacerse eco de las últimas declaraciones de Gabriela Guillén sobre el robo del cochecito de su bebé y de que Lourdes Pineda, la reportera del programa sufriera de lo lindo en su conexión tras ser boicoteada por un espontáneo que se colaba en su directo.

Después, en plató algunos colaboradores cuestionaban a Gabriela Guillén por no querer contestar a determinadas preguntas mientras Antonio Sánchez Casado recordaba que Bertín tampoco. Y era eso lo que servía a Sandra Barneda para lanzarle un nuevo zasca al presentador y cantante.

«A mí me llama mucho la atención de que cada vez que se le pregunta a Gabriela por las transferencias no es que conteste es que no lo desmiente», sostenía Carmen Borrego. «Es que parece que todo le resbala y que tiene algo que ocultar», apostillaba Gema Fernández.

Por su parte, Makoke cuestionaba cómo Gabriela solo habla de ciertos temas con dinero de por medio. «Es una falta de respeto que hables cuando te pagan en una entrevista y luego cuando te preguntan por lo que se comenta dice que ahora ya no habla», aseveraba la colaboradora. Antes de que tanto Antonio Sánchez Casado como Sandra Barneda le replicaran.

«¿Lo dices por Bertín? Que Bertín cuando da una entrevista habla y cuando le preguntan no responde», le cuestionaba el colaborador. «Igual de mal me parece», respondía Makoke. «Ahh, es que me gustaría que lo aplicásemos a los dos porque todavía no he visto ninguna prueba de las transferencias que dice el entorno de Bertín que se han hecho», espetaba Antonio Sánchez Casado.

El órdago de Sandra Barneda a Bertín Osborne

Después de producirse un debate entre los colaboradores, era Sandra Barneda la que zanjaba el asunto con un dardo a Bertín. «Lo que es verdad es que Gabriela habla con los reporteros igual que hace exclusivas y Bertín solo de momento hace exclusivas y no habla. Pasa información», sostenía la presentadora.

«Entonces es verdad que en cosas tan delicadas como estas estaría bien que se pronunciara también», le retaba Sandra Barneda cuestionando con este órdago así al presentador de Canal Sur por dar la callada por respuesta cuando los reporteros le preguntan por estos asuntos.