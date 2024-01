Sandra Barneda da la réplica más cruda a Bertín Osborne y con lo que dice se queda a gusto

Sandra Barneda ha atizado con gran crudeza a Bertín Osborne desde ‘Así es la vida’ por las lamentables declaraciones que ha concedido en una entrevista en la revista ‘¡Hola!’ que ha sido publicada tan solo unas horas después de que Gabriela Guillén haya dado a luz a su hijo.

Después de declarar este verano que ese embarazo era un accidente y que no era deseado, ahora el cantante ha echado más leña al fuego con el titular que este miércoles no para de replicarse en todos los medios: «He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, yo ayudaré».

Estas palabras han indignado sobremanera a Sandra Barneda. «Bertín, de verdad, has ganado un millón de amigos con todo lo que has dicho. Y amigos televisivos… pues no, ya que me nombraste en tu último directo de Instagram, te diré que es que es muy complicado defenderte con todo lo que estás diciendo. Es que ni siquiera Fabiola te podría defender. Y el papel que tienen tus hijas y están teniendo es muy complicado para defenderte. Bertín, lo siento, pero no lo estás haciendo bien tío. No lo estás haciendo bien, cállate. Es que cállate», ha sentenciado alto y claro.

A continuación, sobre la nula comunicación que existe entre Bertín Osborne y Gabriela, pues se ha dicho que el andaluz se ha enterado del alumbramiento por la prensa, Sandra Barneda ha sido muy tajante también: «Bertín es un tío que sabe utilizar el móvil, es un tío que está a la altura de la tecnología, o sea que también podría estar a la altura de la sociedad que ha avanzado y no hacer este tipo de declaraciones. Que para lo que queremos somos muy modernos». Así, la brecha entre los dos presentadores de Telecinco es cada vez más honda.