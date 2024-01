El actor de ‘La Promesa’ que se despide forzosamente de la serie: «Me he enfrentado a…»

Los fans de ‘La Promesa‘ han vivido unos días de infarto con el secuestro de uno de sus personajes más querido. Un secuestro que ha terminado con la muerte de Valentín, el personaje que raptó a María Fernández, tras ser asesinado por la guardia civil.

Así, Carlos Suárez, el actor que daba vida a Valentín se despide de ‘La Promesa’ después de haber cogido gran protagonismo en los últimos episodios.

Carlos Suárez se incorporaba a ‘La Promesa’ a finales de noviembre dando vida a Valentín, un misterioso personaje que llegaba a palacio cuando a quién se esperaba era a Antoñito, el hijo de Simona. El joven llegaba asegurando que era el mejor amigo del hijo de la cocinera.

En los últimos capítulos, Valentín decidía secuestrar a María Fernández con el objetivo de que la doncella se enamorara de él pese a su relación con Salvador. Finalmente, la guardia civil acababa con la vida de Valentín de un disparo. Lo hacía eso si sin que el hombre desvelara donde tenía secuestrada a la doncella. ¿Dónde estará?

Carlos Suárez se despide de ‘La Promesa’

Lo que está claro con la muerte de Valentín es la marcha de Carlos Suárez de la serie de TVE. Así, el actor ha querido despedirse en sus redes sociales de la ficción líder de su franja horaria y dar las gracias a Bambú Producciones y a TVE por la oportunidad.

«Gracias Josep Cister, RTVE, Bambú, Eva, Yolanda y a mi mánager Lucía del Río. Gracias a todos porque la sensación es de regalo absoluto con este proyecto y este personaje», escribía el actor diciendo adiós a ‘La Promesa’. «La sonrisa ha sido la máscara y el punto de partida de Valentín desde el minuto 1, pero detrás de esa sonrisa hay miedo, hay falta de amor, hay pobreza, hay necesidad, hay carencia de herramientas para gestionar situaciones y muchas cosas más. También un corazón. Y precisamente lo que hay detrás es lo que mueve, lo que hay detrás es el motor», añade en esta carta de despedida.

«Me he enfrentado a un personaje con dos caras, un personaje que me ha exigido mucho, sobretodo juego y energía……………. Y eso ha sido una gozada. He volado junto a mis compañerxs técnicos y artísticos y gracias a ellxs no se me han taponado los oídos, ha sido mi primera diaria y el ritmo ha sido tremendo, ha sido un aprendizaje muy bestia», prosigue diciendo. «Me voy de #LaPromesa muy agradecido. Y a vosotrxs, al público que elige cada tarde #LaPromesa, muchas gracias por el cariño», concluye.