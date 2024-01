Ana Rosa se apresura a censurar a su sobrino al cerrar ‘TardeAR’: «¿Por qué haces esto?»

Como cada día, al final de ‘TardeAR‘, Ana Rosa se desplazaba hasta la grada del público para sentarse junto a su sobrino Kike Quintana, el encargado de hacer un repaso a lo que sucede en el programa y repartir zascas a diestro y siniestro.

Sin embargo, este martes ha sido él quién se ha llevado un gran corte de una de las colaboradoras de ‘TardeAR’. Y es que Lara Ferreiro, la psicóloga, a la que hace unos días comparaba con Cristina Pedroche le proponía que fuera a terapia.

«Por cierto voy a decirle una cosa a Ferreiro Rocher», soltaba Kike Quintana sin cortarse refiriéndose a la psicóloga del programa provocando que Ana Rosa no pudiera contenerse la risa. «La verdad es que sí, necesito terapia, pero no lo voy a hacer solo. Te recojo el guante y voy a hacer una selección de los que creo que estamos peor de este programa y hacemos terapia contigo», aseveraba el guionista.

Al escucharle, Lara Ferreiro no se contenía y le daba un gran corte al sobrino de Ana Rosa. «Los traumas los tienes que trabajar que no puedes ser tan tóxico querido Kike«, le soltaba la psicóloga sin cortarse. «Él no es tóxico, lo que tiene es mala leche», decía Ana Rosa tratando de defender a su sobrino.

«Muy mala leche, pero todo es heredado«, se atrevía a apostillar el propio Kike Quintana. Tras ello, el guionista se dirigía a su tía. «¿Cómo estás? Bueno, no me lo digas, que ya te he visto que estás fatal», le decía sin miramientos. «Estás para tomarte ya la medicación y acostarte», añadía sin pudor.

El corte de Ana Rosa a su sobrino Kike Quintana

Durante la sección, se veían unas imágenes en las que Kike Quintana salía bailando y era entonces cuando Ana Rosa no se lo pensaba y le lanzaba un zasca. «¿Por qué haces esto, si tú tenías un prestigio como guionista?«, le preguntaba.

«Tú tenías una carrera muy importante, pero te has ido a la tarde y has caído, y yo he dicho, no pasa nada, yo caigo con ella«, le respondía él con cierta sorna.