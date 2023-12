Sonsoles Ónega vive una desagradable entrevista con un invitado y le despide así: «Ninguna gracia»

‘Y ahora Sonsoles’, el programa que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3 comenzaba la tarde de este miércoles 21 de diciembre abordando un polémico tema. El de tres profesoras de una famosa guardería de Pozuelo de Alarcón que fueron detenidas por maltrato e insultos a los niños.

Por el momento, la directora del centro se niega a dar explicaciones sobre todo lo ocurrido en esta guardería en la que famosos futbolistas, como Álvaro Morata y Antoine Griezmann llevaban a sus hijos. La detención de estas tres profesoras se une a las dos de hace apenas una semana. Aunque en un primer momento fueron citadas para declarar en comisaría, acababan detenidas después de que los investigadores visionaran las grabaciones del centro.

Tras salir a la luz estos hechos, muchos padres han decidido dejar de llevar a sus hijos, mientras que la investigación sigue su curso. Aunque las detenidas ya fueron puestas en libertad provisional, tienen una orden de alejamiento de 500 metros de su centro de trabajo como medida cautelar tras declarar ante el juez.

El enfado de Sonsoles Ónega con un abogado

Este miércoles, Sonsoles Ónega ha entrevistado en directo a Alejandro Toledo, abogado de dos de las detenidas. Éste aseguraba que «ellas están tranquilas, cansadas, ha sido una situación completamente inesperada, no pensaban que iba a suceder nada parecido. Pero están tranquilas y confiadas».

La presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ le preguntaba si sus representadas habían tenido la oportunidad de ver las imágenes que habían servido de prueba a los investigadores para detenerlas. El letrado respondía, aunque sin entrar en muchos detalles, que no habían visto las imágenes y que se les había explicado el motivo de la detención.

Ónega preguntó al letrado si todo lo que había salido a la luz era cierto, a lo que Toledo respondió que «no le correspondía a él pronunciarse sobre si eso era cierto o no. Ya que lo tendría que hacer el juez». «¿Pero no nos equivocamos al contarlo no?», insistía la presentadora. Él contestó que «mis representadas mantienen su total desvinculación a los hechos que se están investigando».

La periodista le recordó las medidas cautelares que se habían adoptado y el abogado aseguró que no tenía permitido desvelar ningún secreto de sumario. Algo que no gustó nada a Sonsoles Ónega, como así se lo hizo ver: «Madre mía letrado. Le agradezco que nos atienda en directo, pensé que iba a ser más explícito. Lo que yo le pregunto no me contesta nada».

«El derecho a la defensa de mis clientes prevalece sobre cualquier declaración», respondía él. Lo que gustó todavía menos a la presentadora, quien le acabó despidiendo abruptamente: «Lo entiendo y el derecho a la información que nosotros hacemos (…) Como no me cuenta nada le despido, gracias». Tras lo cual añadía, visiblemente enfadada: «Ninguna gracia me hace».