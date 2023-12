Lista completa de nominados a los Globos de Oro 2024: ‘Succession’ arrasa con 9 nominaciones

Ya está aquí la lista de nominados a los Globos de Oro 2024. Con la fecha de la ceremonia fijada el 7 de enero de 2024, ha repartido nominaciones para todos los gustos. Como siempre, con grandes ausencias de las que ahora hablaremos. La lista de nominados en el apartado de cine también ha tenido sorpresas, como la inclusión de ‘La sociedad de la nieve’, la nueva película de J.A. Bayona, en el apartado de Mejor Película de Habla No Inglesa. Pero, por ahora, vamos a centrarnos en la categoría de televisión.

No sorprende a nadie que ‘Succession‘, en su temporada de despedida, domine las nominaciones con 9 posibilidades de llevarse un premio. Todos sus personajes principales han sido nominados, pero ninguno de ellos lo tendrá fácil, porque la competencia, a veces entre ellos mismos, va a ser feroz. Por ejemplo, en la categoría de Mejor Actor de Serie Dramática, lucharán por el galardón Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong. Y no estarán solos, porque sus competidores son Pedro Pascal (‘The Last of Us‘), Gary Oldman (‘Slow Horses’), y Dominic West (‘The Crown‘). Aunque el premio debería estar entre Jeremy Strong y Pedro Pascal, todo puede pasar.

También habrá batalla en la categoría de Mejor Actor de Reparto. Lo que parecía un paseo para Matthew McFayden, se ha complicado mucho con la presencia de Ebon Moss-Bachrach. Ya solo por su escena cantando ‘Love Story’ de Taylor Swift debería llevarse el premio a casa. Pero McFayden le pisa los talones. Se echa de menos la presencia de Harrison Ford, ignorado en las dos categorías en las que podría haber estado nominado, tanto por su serie ‘Terapia sin filtro‘ como por ‘1923’, ambas con nominaciones.

Ya en el apartado de actriz, Sarah Snook parece tenerlo todo de frente, sobre todo gracias a su portentosa actuación en la temporada final de ‘Succession’. Pero Bella Ramsey es la competidora a seguir, pudiendo dar la sorpresa después de pasarlo muy mal en ‘The Last of Us’.

En la categoría de Mejor Actriz Secundaria, todo parece estar entre dos contendientes: Meryl Streep, que siempre es una rival a batir; y Hannah Waddingham, que debería llevarse el premio a casa gracias a su Rebecca en esta temporada final de ‘Ted Lasso‘.

‘Succession’ es el rival a batir. / HBO MAX

¿Qué ocurre en los Globos de Oro de comedia?

En el apartado de serie de comedia, también hay una gran batalla a librar. Mientras la categoría reina, es decir, el Globo de Oro a Mejor Serie de Comedia, parece ser terreno de ‘The Bear‘, no está tan claro en el terreno interpretativo. ¿Llegará por fin el merecido premio a Steve Martin o Martin Short gracias a sus personajes de ‘Solo asesinatos en el edificio‘? Parece difícil que alguien se lo pueda arrebatar a Jeremy Allen White por ‘The Bear’. Sobre todo después de la descafeinada tercera temporada de ‘Ted Lasso’.

En cuanto a las actrices, la cosa debería estar sobre todo entre dos actrices: Selena Gomez y Natasha Lyonne. La primera de ellas brilla en cada temporada de ‘Solo asesinatos en el edificio’, y debería ser un premio a toda la evolución de supersonaje, siempre a la sombra de sus dos compañeros masculinos. Por otro lado, Natasha Lyonne es ‘Poker Face‘. Se carga la serie a los hombros y su actuación es tan fuerte y portentosa que tiene todas las papeletas para irse con el premio a casa. Mención especial a una maravillosa Ayo Edibri por ‘The Bear’, que podría dar la sorpresa llevándose un Globo de Oro a casa.

Lista de nominados a los Globos de Oro en la categoría de televisión

Mejor serie dramática

1923 (Paramount+)

(Paramount+) The Crown (Netflix)

(Netflix) The Diplomat (Netflix)

(Netflix) The Last of Us (HBO)

(HBO) The Morning Show (Apple TV+)

(Apple TV+) Succession (HBO)

Mejor serie de comedia

Colegio Abbott (ABC)

(ABC) Barry (HBO)

(HBO) The Bear (FX on Hulu)

(FX on Hulu) El Jurado (Amazon Freeve)

(Amazon Freeve) Solo asesinatos en el edificio (Hulu)

(Hulu) Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor miniserie, serie antológica o tv movie

Bronca (Netflix)

(Netflix) Cocina con química (Apple TV+)

(Apple TV+) Todos quieren a Daisy Jones (Amazon Prime Video)

(Amazon Prime Video) La luz que no puedes ver (Netflix)

(Netflix) Fellow Travelers (Showtime)

(Showtime) Fargo (FX)

Mejor actor en serie dramática

Brian Cox , por ‘Succession’

, por ‘Succession’ Kieran Culkin , por ‘Succession’

, por ‘Succession’ Gary Oldman , por ‘Slow Horses’

, por ‘Slow Horses’ Pedro Pascal , por ‘The Last of Us’

, por ‘The Last of Us’ Jeremy Strong, por ‘Succession’

por ‘Succession’ Dominic West, por ‘The Crown’

Mejor actor en serie de comedia

Bill Hader , por ‘Barry’

, por ‘Barry’ Steve Martin , por ‘Solo asesinatos en el edificio’

, por ‘Solo asesinatos en el edificio’ Jason Segel , por ‘Terapia sin filtro’

, por ‘Terapia sin filtro’ Martin Short , por ‘Solo asesinatos en el edificio’

, por ‘Solo asesinatos en el edificio’ Jason Sudeikis , por ‘Ted Lasso’

, por ‘Ted Lasso’ Jeremy Allen White, por ‘The Bear’

¿Se llevará Jeremy Allen White su segundo Globo de Oro? / DISNEY PLUS

Mejor actor en miniserie o serie antológica

Matt Bomer , por ‘Fellow Travelers’

, por ‘Fellow Travelers’ Sam Claflin , por ‘Todos quieren a Daisy Jones’

, por ‘Todos quieren a Daisy Jones’ Jon Hamm , por ‘Fargo’

, por ‘Fargo’ Woody Harrelson , por ‘Los fontaneros de la Casa Blanca’

, por ‘Los fontaneros de la Casa Blanca’ David Oyelowo , por ‘Lawmen: Bass Reeves’

, por ‘Lawmen: Bass Reeves’ Steven Yeun, por ‘Bronca’

Mejor actor de reparto en serie de televisión

Billy Crudup , por ‘The Morning Show’

, por ‘The Morning Show’ Matthew Macfadyen , por ‘Succession’

, por ‘Succession’ James Marsden , por ‘El Jurado’

, por ‘El Jurado’ Ebon Moss-Bachrach , por ‘The Bear’

, por ‘The Bear’ Alan Ruck , por ‘Succession’

, por ‘Succession’ Alexander Skarsgård, por ‘Succession’

Mejor actriz en serie dramática

Helen Mirren , por ‘1923’

, por ‘1923’ Bella Ramsey , por ‘The Last of Us’

, por ‘The Last of Us’ Keri Russell , por ‘La diplomática’

, por ‘La diplomática’ Sarah Snook , por ‘Succession’

, por ‘Succession’ Imelda Staunton , por ‘The Crown’

, por ‘The Crown’ Emma Stone, por ‘The Curse’

Mejor actriz en serie de comedia o musical

Ayo Edebiri , por ‘The Bear’

, por ‘The Bear’ Natasha Lyonne , por ‘Poker Face’

, por ‘Poker Face’ Quinta Brunson , por ‘Colegio Abbott’

, por ‘Colegio Abbott’ Rachel Brosnahan , por ‘La maravillosa señora Maisel’

, por ‘La maravillosa señora Maisel’ Selena Gomez , por ‘Solo asesinatos en el edificio’

, por ‘Solo asesinatos en el edificio’ Elle Fanning, por ‘The Great’

Natasha Lyonne, en una escena de ‘Poker Face’. / PEACOCK

Mejor actriz en miniserie o serie antológica

Riley Keough , por ‘Todos quieren a Daisy Jones’

, por ‘Todos quieren a Daisy Jones’ Brie Larson , por ‘Cocina con química’

, por ‘Cocina con química’ Elizabeth Olsen , por ‘Love and Death’

, por ‘Love and Death’ Juno Temple , por ‘Fargo’

, por ‘Fargo’ Rachel Weisz , por ‘Inseparables’

, por ‘Inseparables’ Ali Wong, por ‘Bronca’

Mejor actriz de reparto en una serie de televisión