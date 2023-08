Esta es la serie perfecta para un maratón el fin de semana: no podrás dejarla de ver ni pestañear

Una de las sorpresas de 2022, fue la serie de ‘The Bear‘. Estrenada en Disney Plus, esta adrenalítica propuesta de Christopher Storer nos dejó a todos con ganas de más. Con una historia centrada en el chef Carmen «Carmy» Berzatto y su nueva vida en el restaurante ‘The Beef’, la serie va a toda velocidad en cada episodio. El reparto coral y la brillante actuación de Jeremy Allen White (que ganó un Globo de Oro por ello) hacen de ‘The Bear’ una rara avis en el mundo de las series. Pero gracias también a su montaje y a su banda sonora, consigue transportarnos al mundo de la cocina y de la parte de atrás de los restaurantes.

También juega a su favor la duración de los episodios, que no sobrepasaban los 30 minutos de duración (salvo uno especial a mitad de temporada que se centraba exclusivamente en el personaje de Carmy). Esta nueva temporada, que Disney Plus ha estrenado de golpe en nuestro país este 16 de agosto con 10 episodios, trata de seguir el hilo y mantener la calidad. Y lo consigue con creces. Una segunda temporada siempre es difícil, porque no solo tienes que mantener, sino mejorar. La audiencia siempre pide más. Y no éramos conscientes de lo mucho que echábamos de menos a los trabajadores de ‘The Beef’ hasta que nos hemos reencontrado con ellos.

¿De qué va la temporada 2 de ‘The Bear’?

Carmy, Sydney Adamu y Richard ‘Richie’ Jerimovich trabajan para transformar su asqueroso local de sándwiches en un lugar de otro nivel. Mientras desmantelan el restaurante hasta los huesos, el equipo emprende sus propios viajes de transformación, cada uno obligado a confrontar el pasado y considerar quiénes quieren ser en el futuro. Por supuesto, resulta que lo único más difícil que administrar un restaurante es abrir uno nuevo, y el equipo debe hacer malabarismos con la insensata burocracia de permisos y contratistas con la belleza y la agonía creativa de la planificación del menú.

Si pestañeas, te lo pierdes

El primer episodio de esta segunda temporada empieza, sorprendentemente, con todo calmado. Pero como nos tiene acostumbrados ‘The Bear’, todo empieza a volverse de locos hacia el final del episodio, cuando se decide acortar el tiempo de las obras de remodelación del local en tres meses. Porque la anterior temporada terminó con los protagonistas encontrando 300.000 dólares, propiedad de Jimmy, el tío de los hermanos Berzatto. Y con ese dinero, quieren reconvertir por completo ‘The Beef’ en un local de alta cocina. El problema es que necesitan más dinero, así que Carmy se la juega.

«Si en 18 meses no te hemos devuelto el dinero, el local y el solar son tuyos. 2 millones». Un farol que pilla por sorpresa a Sydney y a Natalie, que ven que todas las predicciones y propuestas de Carmy son una locura. El espectador también puede verlo, pero el único que no lo ve es el personaje de Jeremy Allen White. ¿Y sabéis qué? Da igual, porque a eso hemos venido. A tiempos imposibles, a carreras contrarreloj y a desesperación entre fogones.

No hay tiempo para el descanso. / FX

La temporada 2 cumple desde casi el comienzo, y según van avanzando los capítulos, todo se va volviendo cada vez más acelerado (en el buen sentido). Pero ese inicio también nos avisa de otra cosa: no todo va a ser tan adrenalítico como estábamos acostumbrados. Porque en esta nueva tanda de episodios, hay momentos para relajarse. Porque los personajes están buscándose a sí mismos. Sobre todo Carme, tratando de encontrar el equilibrio perfecto entre lo profesional y lo personal. Pero también con Sydney o con Marcus.

Una temporada 2 magistral que la sitúa como una de las mejores series actuales

Uno de los puntos fuertes de ‘The Bear’ es que no se guarda nada, y muchas veces se presta a un surrealismo muy divertido. Atención, por ejemplo, a un momento en el que Richie cree estar comiendo algo… que no es lo que cree que está comiendo. Dejémoslo ahí. Toda la temporada se torna en una suerte de programa de reformas, y nos genera un ansia real por ver cómo va a acabar todo, por cómo va a ser este restaurante nuevo que estamos deseando ver.

¿Desesperación culinaria? Póngame 2. / FX

Pero donde llega el verdadero punto de inflexión, y que hace que esta segunda temporada supere a la primera, es ese capítulo 6 que va a liderar la conversación, y que va a situar a ‘The Bear’ como una de las mejores series actuales. En este episodio, titulado ‘Peces’ (‘Fishes’), se rompe la norma de la duración de los episodios. Este dura cerca de una hora, pero menuda hora. ¡Esto es televisión! Flashback para reencontrarnos con el hermano de Carmy, y de paso con toda la familia Berzatto (no vamos a revelar los cameos, para que os sorprendáis al verlos). Un episodio de 10 que resume a la perfección la serie. Momentos reflexiones, diálogos brillantes y un montaje de premio.

Ya solo por ese episodio (y por la recta final de la temporada, con un desenlace perfecto) merece la pena el visionado de esta segunda temporada. Y sí, recomendamos ver la serie en maratón, solo si no tenéis la tensión alta o estáis bien del corazón. Porque os va a meter de lleno en el mundo de ansiedades y angustias de Carmy. Pero también os va a dar momentos para reflexionar. Ese equilibrio es lo que hace tan buena a ‘The Bear’ y la que esta segunda temporada va a colocarla en el lugar que se merece.