Avance semanal de ‘La Promesa’: Una tentativa de homicidio y el increíble secreto de Petra

‘La Promesa’ se verá marcada esta semana por el inquietante y peligroso enloquecimiento de Jimena y la gran confesión de Petra que dejará completamente desnortado a Feliciano. Todo, en una semana en la que la serie de TVE reducirá el número de emisiones por el puente de la Constitución y la Purísima. Solo habrá capítulo el lunes, martes y jueves.

En El Televisero te ofrecemos un avance completo de los tres episodios tras lo que vimos en la entrega del viernes; donde Pelayo consiguió detener que Catalina rompiera con él después de que le trasladara su voluntad de acabar con la relación por no contar con ella en las decisiones sobre el negocio de las mermeladas y hacerle de menos en un proyecto que empezó ella.

También asistimos a cómo Abel por fin abrió los ojos y se dio cuenta de que la propuesta de matrimonio a Jana fue un salto al vacío. Curro le consultó a Martina la idea de marcharse de La Promesa para estudiar en Inglaterra. Y ella, lejos de oponerse, le alentó a hacerlo. Dolido por esa reacción tan desdeñosa, el joven se mostró descorazonado.

Por su parte, tras cavilarlo durante días, Feliciano estaba dispuesto a declarar ante la Guardia Civil que su padre murió accidentalmente tras una fuerte discusión entre ambos. Entretanto. Simona y Candela se encontraban desbordadas en las cocinas de La Promesa y, además, muy cabreadas con las palabras de la marquesa, que se quejó de la poca elaboración de las comidas. Y Jimena, tal y como como descubrimos en el capítulo 243 del viernes de ‘La Promesa’, se encuentra sumida en un estado de enajenación alarmante.

Con todo, ¿qué va a pasar esta semana en la ficción de época de TVE en colaboración con Bambú? Te lo contamos ampliamente en los siguientes avances oficiales:

Avance del capítulo 244 de ‘La Promesa’ – Lunes 4 de diciembre

Cruz, que encontró a Jimena aporreando el piano sin ton ni son a altas horas de la madrugada y delirando sobre un futuro viaje con Manuel a Italia, se ha convencido de que Jimena ha perdido el oremus y se verá obligada a enfrentar a su nuera a la realidad: que ella es la única responsable del fracaso de su matrimonio con Manuel.

Aunque en principio parecerá que entra en razón, la marquesa tendrá fundadas dudas de haberlo conseguido. Su estado de enajenación está aumentando por momentos y se convertirá en una persona peligrosa por la que tener miedo en La Promesa. Por su parte, el marqués apremiará para que Abel examine a la joven y diagnostique su estado.

El médico no descubrirá nada bueno, pues concluirá que necesita medicarse urgentemente y la ayuda de un especialista. Una noticia que no hace más que incrementar la inquietud de los marqueses, que se debaten entre alertar a los duques o callar. Cruz, en particular, verá en Jimena la viva estampa de su hermana Eugenia, ingresada en un sanatorio.

Además, Curro estará a punto de desvelar a Margarita el verdadero motivo del cansancio de Martina, pero en el último momento frenará su confesión para no comprometer a quien es el amor de su vida. Martina, en lugar de agradecérselo, le exigirá que deje de meterse en su vida, agrandándose así la brecha que existen entre ambos jóvenes.

Por su parte, Alonso intercederá por Curro ante Lorenzo para impedir que lo mande a Inglaterra. Una orden que, para su desconocimiento, la ha dado su propia esposa para deshacerse de él al percatarse de que su sobrino ha descubierto la verdad sobre sus orígenes.

Salvador cada vez estará más suspicaz con Valentín y no le verá con buenos ojos. Y razones no le faltarán, porque el dicharachero jovenzuelo se colará de noche en la habitación de María Fernández, pero ¿con qué intenciones?

Mientras, Mauro resuelve prácticamente los problemas que enfrentaban a lacayos y doncellas, pero descubriremos que todo era un montaje diseñado por Rómulo y Pía para testar su desempeño como mayordomo. Además, Petra intentará convencer a su hermano de que no vaya a la Guardia Civil y para eso le hará una gran e impactante confesión.

Avance del capítulo 245 de ‘La Promesa’ – Martes 5 de diciembre

Jimena seguirá con su conducta errática después de la marcha de Manuel y el marqués, incapaz de controlarla, sugerirá a Cruz que llamen a sus padres, los Duques de los Infantes. La muchacha la emprenderá contra Catalina al sospechar que ella conoce el paradero de su esposo y quién sabe hasta dónde puede llegar con tal de saber el destino de Manuel. Estará dispuesta a matar si hace falta.

Mientras, la tremenda revelación de Petra, un secreto que se había guardado hasta ahora, derrumbará todos los pilares de Feliciano. Tanto es así, que el muchacho desaparecerá de ‘La Promesa’ justo en el momento en que Teresa lo espera para acompañarlo a la Guardia Civil, dejando a la doncella muy preocupada.

Por su lado, Lorenzo se mostrará desesperado por que Curro se decida a marcharse a Inglaterra de una vez por todas. Cruz presionará a su cuñado para que lo obligue y así lo hará, pero ojo, porque alguien inesperado saldrá en defensa de Curro para tratar de frenar esos planes.

Además, la llegada del empresario inglés a La Promesa es inminente. Catalina, tras pensar mucho en ello, llegará a la conclusión de que es mejor postergarlo, dado el delicado estado de salud de Jimena. Por ello, pedirá a Pelayo que avisé al inglés, sin saber que Jerónimo de Gamboa se encargará personalmente de impedirlo a toda costa.

Avance del capítulo 246 de ‘La Promesa’ – Jueves 7 de diciembre

Catalina será víctima de la ira incontenible de Jimena y se librará de un fatal ataque de su cuñada por pura casualidad. De hecho, más tarde, se sorprenderá al ver a su cuñada mucho más tranquila, como si la medicación estuviera haciendo efecto… Pero nada más lejos de la realidad, pues el carácter de Jimena será de lo más imprevisible.

El servicio respirará aliviado tras atrasarse la llegada del empresario inglés, aun así Jerónimo se está asegurando de que todo esté perfectamente preparado. Rómulo conseguirá recuperarse por fin gracias a su reposo, pero todavía no está listo para poder incorporarse.

Lorenzo anunciará la admisión de Curro en el College inglés y la próxima partida del joven. Para desgracia del hermano de Jana, Martina reaccionará una vez más con aparente indiferencia y frialdad; aunque a solas la muchacha se descompondrá al pensar que va a perderlo para siempre.

Por último, Simona estará cada más ansiosa para ver a su hijo Antoñito, pero Valentín no hará más que darle largas de forma sospechosa y Feliciano desistirá de ir a la Guardia Civil y se mostrará cada más alejado de Petra tras la fortísima confesión que le hará.