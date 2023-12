Elsa Tortonda anuncia su retirada de la TV tras ganar ‘La Voz 10’: «Ya he conseguido lo que quería»

El pasado viernes, ‘La Voz‘ cerró su décima edición en Antena 3 con una gala llena de emociones y mucha música. El público con sus votos decidió que la ganadora fuera Elsa Tortonda, del equipo de Luis Fonsi.

De este modo, el puertoriqueño consiguió ganar por primera vez ‘La Voz’ en nuestro país como coach imponiéndose así a sus compañeros Antonio Orozco y Pablo López así como a Malú, que se quedó sin representación de su equipo en la gran final.

Elsa Tortonda consiguió la victoria tras ganar el duelo final a Miguel Carrasco, del equipo de Antonio Orozco. Mientras que Nereida Sanchón y Pablo Verdaguer se quedaban fuera del duelo final por convertirse en el nuevo ganador de ‘La Voz’ en España.

Tras convertirse en la décima ganadora de ‘La Voz’, Elsa Tortonda ha charlado en exclusiva con El Televisero sobre su paso por el programa, cómo ha sido trabajar codo a codo con Luis Fonsi y cuáles son sus objetivos a partir de ahora.

¿Cómo estás Elsa, ya has asimilado que eres la ganadora de ‘La Voz 10’ o sigues en una nube?

No, sigo en la nube. No lo he asimilado todavía. Pero es muy bonito y es bonito seguir en la nube sin creérmelo.

¿Qué sentiste cuando Eva González dijo tu nombre?

Me quedé en shock, yo creo que se nota en mi reacción. No me lo esperaba. Fue como ‘¿qué ha pasado?’. Era algo que no me esperaba, miraba a mis padres, miraba a Fonsi y me preguntaba si era real lo que estaba viviendo. Y si lo es. Lo hemos conseguido, porque al final este mérito no es mío, sino de todos, de mis padres, de Fonsi, de todas las personas que están conmigo y han estado siempre a mi lado.

¿De verdad no te llegaste a plantear en ningún momento que podrías ser la ganadora?

No, de verdad. En ningún momento por eso sigo asimilándolo porque veía a mis compañeros y era en plan por qué yo si ellos también tienen muchísimo talento y podrían haber ganado. Ha sido una alegría y una sorpresa muy bonita.

¿Por qué crees que has gustado tanto al público para que apueste por ti como la ganadora y no por otros de tus compañeros?

Yo creo que al final lo que siempre me ha caracterizado mucho es que transmito mucho e imagino que eso habrá sido lo que le ha gustado al público. Que las canciones han traspasado la pantalla y han disfrutado de mis interpretaciones. Imagino que eso es lo que ha hecho que hayan votado por mí.

Pero cualquiera de mis compañeros podrían haber ganado, los cuatro éramos justos ganadores y también los que se han quedado atrás porque ha sido una edición con mucho talento.

¿Qué balance haces de tu paso por ‘La Voz 10’?

Ha sido una experiencia super increíble y bonita a la vez que enriquecedora en todos los aspectos tanto artísticamente como personalmente. Es algo que siempre recordaré en mi vida y que sin duda marcará un antes y un después en mi vida y en mi carrera. Siempre estaré agradecida a todo el equipo de ‘La Voz’, a Luis Fonsi y a mis compañeros por haberme dado la oportunidad de vivirla.

¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de ‘La Voz’ o lo más complicado de todo el programa?

Lo mejor ha sido el trato con mis compañeros porque soy una persona muy familiar y aquí me he sentido como que he formado parte de una familia muy grande y muy bonita. Y al final eso es también lo peor porque ahora no les voy a volver a ver, de que esta aventura termina, de no volver al plató y de ver al equipo del programa. Que podremos hablar y vernos alguna vez pero no es lo mismo.

En las audiciones a ciegas se giraron tanto Luis Fonsi como Antonio Orozco pero tú te decantaste por Fonsi, ¿por qué?

Porque es un artista al que admiro mucho y que tiene una proyección internacional que al final como músicos y cantantes es lo que todos buscamos. Y creía que era la persona ideal para enseñarme y para poder moverme en ese camino. Y luego independientemente de cómo es como artista, me di cuenta de cómo es como persona y ha sido una suerte trabajar con él.

¿Cómo ha sido trabajar codo a codo con él, qué has aprendido de él?

Ha sido un lujo estar con él. He aprendido muchas cosas, él es muy grande como artista, pero al final cuando estás con él te hace ver la parte más humana del artista y más allá de lo que es como artista me ha enseñado a ver la parte que hay detrás de los artistas, que a veces parece que se nos olvida que detrás de ellos hay personas.

¿Ha habido algún consejo que te haya dado que vayas a guardar para toda la vida?

Consejos como tal no, pero si hay una frase que me ha marcado que es el volver a ti, el tener confianza en uno mismo.

¿Cómo ha sido coincidir también con el resto de coaches, Malú, Pablo López y Antonio Orozco?

Pues esa es otra de las grandes suertes que te da un programa como ‘La Voz’ que es poder compartir esta aventura con artistas a los que admiras. Tenerlos enfrente y que te escuchen, te valoren y te den consejos es un premio. Ha sido muy bonito y es otra de las partes enriquecedoras del programa, que más allá de todo lo que aprendes, puedes conocer y compartir momentos con artistas tan grandes como ellos.

No sé si eres de las que mira las redes sociales y lo que se dice del programa y de tus actuaciones. ¿Cómo llevas el tema de las redes que a veces pueden ser contraproducentes?

Si que es verdad que este fin de semana no he mirado mucho porque no he tenido tiempo. Pero super agradecida porque he recibido muchos mensajes bonitos, obviamente hay de todo y también tiene su parte mala, pero estoy muy agradecida de ver como la gente reacciona a lo que uno hace. Al final si he sido ganadora es porque el público lo ha decidido y eso es muy bonito.

Tú ya tenías experiencia pues participaste en la cuarta edición de ‘La Voz Kids’, ¿Qué es más duro ‘La Voz’ normal o la de los niños?

Sin desmerecer a la ‘Kids’, yo digo que la experiencia más bonita ha sido ‘La Voz’ porque lo he vivido con más madurez y he sido más consciente. Al final a ‘La Voz Kids’ vas más con la inocencia de ser niño. Aquello lo disfruté muchísimo y por eso quise volver al programa y cumplir este sueño pero me quedo con ‘La Voz’ porque ha sido una experiencia que he vivido sola y que me ha ayudado a descubrir muchas cosas de mí misma que tenía que encontrar y que gracias al programa lo he podido descubrir.

En ‘La Voz Kids’ coincidiste con Melani García, nuestra representante en Eurovisión Junior 2019. ¿Sigues manteniendo el contacto con ella?

Si, la verdad es que nos escribimos y de hecho ha sido una de las que me ha escrito para felicitarme. Fue muy bonito porque Melani como artista se merecía un montón ganar y ver que ha seguido dando pasos muy grandes tras Eurovisión Junior es un orgullo. Me siento muy feliz de haber vivido sus inicios en ‘La Voz Kids’ y creo que tiene mucho camino por delante.

Ella ya nos representó en Eurovisión Junior. ¿A ti te gustaría participar en un futuro en el Benidorm Fest y representar a España en Eurovisión?

La verdad es que sería una oportunidad muy bonita, pero ahora mismo tengo que asimilar todo lo que me ha venido, tengo que trabajar y enfocarme en el inicio de mi carrera musical gracias a la oportunidad que me da ‘La Voz’. Pero ojalá en algún momento poder representar a España en Eurovisión claro que sí.

Más allá de ‘La Voz’ y ‘La Voz Kids’ también te pudimos ver en ‘Got Talent’ donde te llevaste un pase de oro. ¿En algún momento pensaste en presentarte a ‘Operación Triunfo’? ¿Te gustaría seguir en TV y participar en algún otro programa?

No, tan solo me he presentado a los programas en los que me habéis visto. Me presenté para tener la oportunidad de poder dedicarme a lo que me gusta que es la música y al final la televisión te da una visibilidad para darte a conocer. Pero ahora que he conseguido lo que quería que era adentrarme en la industria musical solo quiero trabajar en mi carrera. Y creo que el mundo de la TV por lo menos en lo que respecta a talent shows y concursos va a estar apartado un tiempo para enfocarme en mi futuro.

Ahora que has ganado ‘La Voz’ y tienes un contrato con Universal, ¿qué objetivos tienes? ¿Qué tipo de música te gustaría hacer?

Creo que si me dan la oportunidad de hacer un disco tiene que haber un poco de todo, pero me gustaría seguir siendo fil a mí misma y a mi esencia y hacer lo que me caracteriza con mi voz y con mi personalidad. Pero si que me gustaría abarcar otro tipo de géneros porque creo que cuanto más avances y aprendas mejor, pero siempre siendo Elsa Tortonda y no perder mi esencia. Y luego pues seguir creciendo y aprendiendo sin poner límites.

¿Con qué artista te gustaría poder trabajar y hacer alguna colaboración?

Si tiro por lo alto, me encantaría trabajar con Alejandro Sanz que es mi artista favorito. Pero luego también me gustaría trabajar con muchos de mis compañeros porque son artistas increíbles y buenos compositores.