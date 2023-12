‘Bailando con las estrellas’: Lista completa con los concursantes famosos en Telecinco

Telecinco aprieta el botón del acelerador con respecto a una de sus grandes apuestas para 2024. Hace una semana, la cadena de Mediaset sorprendía al anunciar que estrenará ‘Bailando con las estrellas’ el próximo sábado 13 de enero con Jesús Vázquez y Valeria Mazza.

Tras una edición de ‘Bailando con las estrellas’ en La 1 en 2018, el formato basado en ‘Dancing with the stars’ y que recupera el espíritu de ‘¡Mira quién baila!’ da el salto ahora a Telecinco como ya hiciera el programa primigenio en 2010 con una edición muy polémica que acabó con la victoria de Belén Esteban bajo la marca de ‘¡Más que baile!’.

Según promociona ya la cadena serán 13 los concursantes famosos que participarán en ‘Bailando con las estrellas’. Cada semana los concursantes aprenderán, perfeccionarán y pondrán en escena modalidades de bailes de salón con la instrucción de un bailarín profesional con el que formará pareja.

Esta nueva edición del programa que producirá Bulldog TV (‘Supervivientes’, ‘Reacción en cadena’) se desarrollará en un impresionante plató de 1.400 m2, decorado con una escenografía que fusiona la imagen del teatro con la estética de las grandes salas de baile e implementando también diversos elementos tecnológicos.

*Esta lista irá actualizándose según vaya oficializando Mediaset el casting de concursantes:

1. Miguel Torres

El ex futbolista del Real Madrid, Getafe, Olympiacos y Málaga sigue su periplo por televisión. Tras ser colaborador de ‘El chiringuito’ de Josep Pedrerol en Mega, sorprendió como uno de los concursantes de la tercera edición de ‘ask singer’ junto a su pareja actual, Paula Echevarría bajo la máscara de Alienígenas.

Ahora Miguel Torres deberá demostrar sus dotes como bailarín. «Acepto muy bien las críticas y si son constructivas, mejor, porque me ayudan a evolucionar», asegura en su vídeo de presentación. El exfutbolista asegura que quiere hacerlo «lo mejor posible» y confiesa no tenerle miedo a ninguna disciplina de la danza.

2. Mala Rodríguez

Mala Rodríguez, la artista rapera que ganó dos premios Grammy, un MTV y el Premio Nacional de las Músicas Actuales es la segunda concursante de ‘Bailando con las estrellas’ confirmada.

La artista se suma así a su primera gran aventura televisiva después de haber ejercido de asesora en ‘La Voz’ del equipo de Antonio Orozco en dos ediciones, la séptima y la novena.

La gaditana afronta este reto con muchísima ilusión. «Me gustan los retos, me atrevo con todo. No sabéis la ilusión que me hace poder estar aquí, porque voy a aprender mucho», confiesa. Además deja claro que no le tiene miedo al jurado: «Tener gente que te juzga yo creo que lo vivimos todos y todos los días”.