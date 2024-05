El directísimo dardo de Chelo García-Cortés a ‘TardeAR’ con una frase final demoledora

A pocas horas del estreno de ‘Ni que fuéramos Sálvame’, Chelo García Cortés no ha perdido la oportunidad de lanzar un dardo contra su antigua casa televisiva. La periodista ha asegurado que desde su salida de la cadena, no sigue ningún programa de las tardes de Telecinco, y además confesó los únicos formatos que ha continuado consumiendo tras su ruptura con Mediaset.

«Creo que la expectación que hay antes de que comencemos es un reflejo de la necesidad que tiene la gente de que les des algo distinto», comenzó señalando la antigua colaboradora de ‘Sálvame’ en su entrevista para Semana. No hay duda de que la periodista tiene claro que sus compañeros y ella van a recuperar a través de ‘Quickie’ la esencia que las tardes de Telecinco perdieron tras su marcha.

Chelo García Cortés: «La televisión que hay en estos momentos me aburre»

Y es que, Chelo García Cortés llegó a confesar que, desde su abrupta salida del grupo, no ha seguido demasiado los nuevos formatos que sustituyeron al mítico programa. «Yo soy muy de series de documentales. Quizás lo que menos he visto ha sido Telecinco por la tarde», reveló la colaboradora de ‘Mañaneros’, lanzando un claro dardo a su sucesor de franja horaria, ‘TardeAR’.

«Pero por ejemplo, he seguido viendo a Joaquín Prat porque me gusta mucho. Puedo decir tranquilamente que la televisión que hay en estos momentos a mí me aburre«, sentenció la periodista, que confesó el formato que no ha dejado de ver tras su salida. «Lo único que he seguido viendo es ‘Supervivientes’, porque me trae muchísimos recuerdos. Es un gran concurso», explicó la comunicadora.

Sin embargo, dejó claro que está completamente centrada en ‘Ni que fuéramos Sálvame’ y su esperado regreso junto a sus compañeros, para el que confesó haberse estado preparando. «Llega un momento en que mi vida son muchas más cosas. Yo no he estado pendiente de la tele, he estado poniéndome al día para toda esta locura que vamos a hacer», añadió Chelo García Cortés.

Sobre lo que ‘Quickie’ y el nuevo ‘Sálvame’ tienen guardado para los espectadores, la de Ourense no quiso desvelar demasiado. «No te lo puedo contar, porque sería ya adelantar demasiado», respondió cuando le preguntaron por los invitados que acudirán al nuevo espacio. «Va a haber de todo. Las sorpresas van a estar ahí, nosotros sabes que somos una sorpresa constante», sentenció la periodista sin dar más detalles.