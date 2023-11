Terelu Campos corta con semejante brusquedad el directo de ‘TardeAR’: «Es un atraco»

La entrevista de Edmundo Arrocet a Risto Mejide en ‘Viajando con Chester’ ha levantado muchas ampollas. Y es que son muchos los que están cuestionando el testimonio del humorista y el hecho de que haya hablado ahora que María Teresa Campos está muerta. Tanto Carmen Borrego como Alejandra Rubio han contestado al que fue novio de la presentadora en ‘Así es la vida’. Pero la que no quiere entrar a hablar de todo ello es Terelu Campos.

El hecho de que Terelu Campos haya dado el salto a TVE como colaboradora de ‘Mañaneros’ y del ya retirado ‘La Plaza’ ha facilitado a la presentadora el no tener que contestar ni dar explicaciones en televisión a lo que se comenta en los platós de Telecinco.

La propia Carmen Borrego celebraba que su hermana Terelu Campos no tenga que estar hablando de todo ello. Lo ha hecho este viernes en ‘Así es la vida’ después de tener que volver a escuchar parte de la entrevista de Bigote Arrocet en el ‘Chester’. «Nosotras intentamos levantar cabeza y este tema nos está destrozando. Nosotras trabajamos donde trabajamos y tenemos que responder pero me quita la vida», sostenía Borrego. «Yo trabajo aquí, Alejandra trabaja aquí, Terelu gracias a Dios puede estar evitando toda esta situación», añadía.

Sin embargo, tan solo unas horas después, Terelu Campos ha tenido que solventar que precisamente en Telecinco le preguntaran por ello. Y es que ‘TardeAR’ hablaba de todo lo que se ha montado tras la entrevista de Edmundo Arrocet y justo en ese momento, Álex Álvarez, reportero del programa pedía paso porque tenía a Terelu Campos en directo desde el estreno del musical ‘Bailo, bailo’ dedicado a Raffaella Carrá.

«No, no me hagas esto», se escuchaba decir a Terelu Campos al reportero de primeras. Tras ello, la presentadora le pedía perdón a Beatriz Archidona pues en un principio pensaba que iba a hablar con Ana Rosa. «Ah no, que es viernes, perdóname Bea», le pedía Terelu a Archidona.

Terelu Campos se niega a responder a Beatriz Archidona

Beatriz Archidona y Terelu Campos en ‘TardeAR’.

Tras ello, Beatriz Archidona le pedía a Terelu Campos que se pusiera el pinganillo para poder dirigirse a ella. «Terelu gracias por atendernos que te hemos abordado», le decía la presentadora sustituta de ‘TardeAR’. «No, si esto ha sido un atraco», replicaba la hija de María Teresa. «Un atraco en toda regla, luego ya hablo yo con Álex», reconocía Archidona.

Justo después, Beatriz Archidona no se cortaba al preguntarle por cómo se tomaban desde el círculo más íntimo de María Teresa todo lo que está pasando. «Ay Bea mi amor, no tengo nada que decir. Mi vida, te mando un beso muy grande», reaccionaba Terelu queriendo cortar la conexión. «Ya sé que de este tema no me quieres hablar, ¿pero cómo estáis?», repreguntaba Beatriz. «Nosotros estamos bien, viviendo nuestro duelo en la medida que nos dejáis porque nos lo ponéis muy difícil», soltaba Terelu sin cortarse.

Tras cortar la conexión y darle las gracias a Terelu por atenderles, Leticia Requejo no dudaba en contestar a la presentadora de ‘Sálvame’. «A Terelu decirle que su duelo no es que no se lo dejemos vivir, que el que no les deja es Edmundo», sentenciaba la colaboradora.