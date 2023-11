Sonsoles Ónega no calla más y replica así a quienes la critican por ganar el Premio Planeta

Ha pasado casi un mes desde que Sonsoles Ónega se llevó a casa el Premio Planeta 2023 por su libro ‘Las hijas de la criada’. Si bien la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ vio su esfuerzo reconocido con este galardón, las críticas le siguen lloviendo incluso a día de hoy. En una de sus últimas entrevistas la comunicadora habló sobre una posible adaptación de la novela y no dudó en lanzar un contundente mensaje a todos sus críticos.

La hija de Fernando Ónega se sentó con el equipo de Eldiario.es para hablar sobre todos los detalles de su novela y el recibimiento tras el galardón. «Si se adapta, genial, porque será darle otra vida a estos personajes. Si no, no pasa nada», explica la comunicadora cuando le preguntan por la posible adaptación de la novela. Sin embargo, la periodista asegura que hay material suficiente para crear una serie, pero «escribe por escribir, no por adaptar».

Los detractores no tardaron en salir tras el anuncio de que Sonsoles Ónega se llevaba el codiciado Premio Planeta 2023 por su obra. Durante el último mes, la presentadora de Antena 3 se ha enfrentado a duras críticas que han puesto en duda su trabajo como escritora. Fueron muchos los que se apresuraron a reducir el éxito de Sonsoles al hecho de que trabaja para Antena 3, cadena que pertenece a Atresmedia, parte del grupo Planeta.

La dura respuesta de Sonsoles a sus críticos

«Se la ha juzgado antes incluso de que estuviera en librerías», destaca Sonsoles en la entrevista. Y es que la periodista confiesa que sabe perfectamente lo que es ganar un premio y lo que no, y se dirige a todos sus críticos pidiendo un poco de respeto a su trabajo: «Me cuesta mucho tener que justificar la cantidad de años que llevo escribiendo y presentándome a premios sin ganar«.

«Me duele un poquito y no me cuesta nada confesarlo porque los que trabajamos en los medios de comunicación y tenemos un altavoz tenemos que ser conscientes del efecto de nuestras palabras, y a mí me duele», expresa Sonsoles Ónega. Pese a todo, la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ trata de quitarle hierro a todo: «Dicho esto, no pasa nada. Este es el premio a una novela».

Recuerda también cuando ganó el premio Fernando Lara en 2017. «Es el segundo premio más importante de este grupo editorial, y trabajaba en Telecinco», explica la autora de ‘Las hijas de la criada’. «No había vasos comunicantes como ahora quieren ver», sentencia.

El mensaje de sororidad de la periodista

Cuando le preguntan por las guerras de audiencia y la rivalidad de ‘Y ahora Sonsoles’ con otros espacios como ‘TardeAR’, la presentadora es clara. «Me alegra que a la gente le vaya bien, incluso mejor que yo, porque es una forma de aprender de los demás», expresa la Premio Planeta 2023. «Siempre he estado rodeada de jefas mujeres. Y siempre nos hemos alegrado de lo le iba pasando a cada una», revela la comunicadora en un intento de mandar un mensaje positivo de apoyo a sus compañeras.

Aunque ahora lidera la mesa de ‘Y ahora Sonsoles’, la periodista no olvida sus días como corresponsal en ‘Informativos Telecinco’. «La envidia no me representa. Siempre he tenido muy buenas compañeras de trabajo», recalca recordando como construyeron un grupo de mujeres en el sector, todas corresponsales de Telemadrid, Antena 3, Telecinco y La Sexta.

Parece que tendremos que esperar para saber si esa adaptación de ‘Las hijas de la criada’ verá la luz o no en algún tipo de formato. Pero lo que queda claro es que Sonsoles Ónega no tiene miedo a defenderse sus críticos, y que a día de hoy disfruta de la satisfacción de tener el Premio Planeta 2023 en su lista de logros.