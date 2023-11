La teoría de Carmen Alcayde sobre Laura Bozzo y su muy posible expulsión de ‘GH VIP’

El ‘team naranja’ de ‘GH VIP 8‘ parecía inquebrantable. Laura Bozzo, Carmen Alcayde y Naomi Asensi eran grandes amigas y aliadas dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Hasta ahora. Y es que en los últimos días esta amistad ha saltado por los aires.

La presentadora peruana ha ido perdiendo a sus grandes apoyos en una semana clave para ella, pues está nominada y este jueves se juega la expulsión. Esta pasada noche, Carmen Alcayde sentenciaba su excelente relación con Laura Bozzo después de que la peruana no se salvara de la nominación.

Acostumbrada a ser ella quien se baja de la lista de nominados cada martes, en esta ocasión sigue en la palestra, por lo que se jugará la expulsión con Zeus Tous. Uno de los dos abandonará la casa el próximo jueves. Y, como era de esperar, esto es algo que no ha sentado nada bien a la comunicadora, que incluso ha amenazado con abandonar antes de que el público la eche. Una actitud que no ha hecho ninguna gracia a Carmen Alcayde.

Después de terminar el ‘Última Hora’ presentado por Lara Álvarez, la colaboradora televisiva lanzó varias teorías sobre su compañera. La más sorprendente ha sido la de que, según ella, Laura Bozzo «vive del cariño del público de una manera exagerada. Yo amo el cariño del público, pero priorizo el cariño de mi familia». De esta forma, cree que la peruana está más pendiente de lo que piense la audiencia que de otra cosa.

Carmen Alcayde sentencia su amistad con Laura Bozzo

Naomi Asensi piensa como Carmen Alcayde. Hasta hace poco, era íntima amiga de Laura, pero ella también ha visto cómo su amistad con la presentadora ha sufrido un antes y un después. Según la joven, la razón por la que Bozzo no ha sido la salvada esta semana puede deberse a que «a lo mejor el público se ha cansado de sus incongruencias». «Ella es la amiga que quiere que te vaya bien, pero nunca mejor que a ella», terminaba diciendo.

No obstante, Alcayde prefiere que sea Laura Bozzo la salvada este jueves, y que, por lo tanto, Zeus Tous sea el expulsado. Y es que la excolaboradora de ‘Sálvame’ cree que «no merece irse mañana porque es el personaje de la edición. Ya nos apañaremos con ella… Yo me quejaré, pero me ha hecho reír y eso me ha dado la vida… Prefiero alguien que se meta conmigo a alguien que no me aporte nada como Zeus». Y es que, puede gustar más o menos, pero no hay duda de que la comunicadora está dando auténticos momentazos.