La madre de José Antonio Avilés se larga así de ‘GH VIP’ y hace esta denuncia: «Es injusto»

José Antonio Avilés sigue sembrando la polémica tanto dentro como fuera de la casa de ‘GH VIP‘. De hecho, su nombre ha resonado en plató con motivo de la marcha de Marta Castro. En concreto, la exconcursante le ha afeado haber sacado su peor faceta. Un comentario que la madre del concursante no ha dejado pasar por alto llegando incluso a amenazar con abandonar la conexión.

«Yo había oído anteriormente de que estaba en la calle sí o sí antes de llegar Avilés. Nadie saca lo malo o lo bueno de una persona, cada uno lo tiene empolvado. Ya está, no hay más. Avilés no tiene la potestad para sacar lo bueno o lo malo de una persona», ha asegurado Carmen, la madre del concursante. Justo en ese momento, Miguel Frigenti reseñaba un curioso detalle que ha podido pasar inadvertido: «¿Por qué le llamas Avilés y no le llamas mi hijo?».

Al verse cuestionada, la madre de Avilés le ha espetado: «Mi hijo está ahora de concursante y yo no tengo que salvarlo ni lo tengo que defender. Simplemente estoy poniendo su voz en el plató. Mi hijo es mi hijo y ahora mismo es concursante». Acto seguido, Carmen ha amagado con abandonar: «Ion, una cosita, una pregunta. ¿Tienes algo que preguntarme más del comportamiento de Avilés en la casa como concursante? Porque si no yo, agradezco muchísimo que me hayas ofrecido esta forma de intervenir, pero me voy a retirar«.

Precisamente después el presentador le ha preguntado el motivo y Carmen ha alegado: «Sigo viendo que el criterio que hay de Avilés es peor el de afuera que el de dentro y creo que el que yo hable de Avilés aquí no tiene nada que ver y no hay nada que explicar. O sea, afuera hay un malestar ya engendrado y que cada vez se va acrecentando más cosa que en el interior en la casa no lo hay». En la misma línea, la madre de Avilés ha recordado como en las pasadas nominaciones fueran pocos los concursantes que le dieron sus puntos. Lejos de quedarse callada, Carmen ha llegado a asegurar: «No creo que mis intervenciones sirvan para nada».

El sonoro y aplaudido zasca de Ion Aramendi a la madre de Avilés

En ese momento, Ion Aramendi se ha hecho con el turno de palabra para arrearle un sonoro zasca: «Los que analizamos somos los que estamos fuera. Los que están dentro tienen su propio comportamiento y no pasa nada». Así pues, le ha animado a quedarse asegurando: «Creo que tu papel también es importante, Tú estás defendiendo a tu hijo y que por tanto que quieras dejarlo de defenderlo perdemos esa opinión que es tuya y que es importante».

«Yo no voy a dejar de defender a mi hijo. Aquí estoy para representar a mi hijo, pero no lo tengo que defender de nada. La palabra defender me parece muy fuerte», ha contestado ella para apuntar: «Llega ya un momento en el que tiene que darse uno por vencido de que la opinión de fuera no se puede intentar explicar nada porque ya das por hecho todo. Das por hecho de que tu mal concurso lo ha hecho Avilés, que tu mala persona la saca Avilés. Eso no tiene aclaración ninguna».

La intervención de la progenitora y defensora de Avilés ha provocado el estallido de colaboradores como Miguel Frigenti. «Es muy injusto que estes tratando a los colaboradores como si fuéramos a por tu hijo porque sí y como si no fuésemos objetivos. El que se está ganando esa fama es tu hijo haciendo un mal concurso». «No he dicho los colaboradores, he dicho por ejemplo la intervención de Marta en que siga empeñada que le ha sacado algo malo. Vuelvo a repetir, cada uno es como es y no lo saca nadie. Tú te reflejas y ya está», ha terminado zanjando la polémica la madre de Avilés. Finalmente, ha cumplido su palabra y se ha marchado de la conexión.