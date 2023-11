Gran indignación con ‘Así es la vida’ por lo que ha hecho con Avilés: «Esto es manipulación»

José Antonio Avilés se encuentra en el centro de la polémica después de haber sido el que inició toda la guerra dentro de ‘GH VIP 8’ y que derivó en el enfrentamiento que tuvieron Gustavo y Álex Caniggia y por el que fueron expulsados disciplinariamente. Este viernes, ‘Así es la vida’ ha querido analizar todo lo que ha hecho su colaborador desde que entró en la casa de Guadalix y ha hablado con su madre ante su posible expulsión el próximo jueves.

La actitud de José Antonio Avilés dentro de ‘GH VIP’ parece dividir a los colaboradores de ‘Así es la vida’. Si este jueves era Cristina Porta la que se mostraba muy crítica con su compañero; este viernes han sido Makoke y Raquel Arias las que se han deslenguado contra el colaborador. Mientras Carmen Borrego, Antonio Montero, Suso Álvarez y Almudena del Pozo daban la cara por Avilés.

Se producía así una guerra de bandos. «Avilés es una máquina, un tío que echa del programa a todos y se va a quedar solo y va a llegar a la final», defendía Antonio Montero. «Se ha cargado la casa, se ha cargado al que para mí era el ganador que es Álex», sostenía por su parte Makoke en ‘Así es la vida’. «Dicen que Avilés no para de provocar y faltar el respeto y ayer a Avilés en la gala le llamaron rata, petardo, mala persona», destacaba por su parte Suso Álvarez.

«Avilés se ha ganado la enemistad de toda la casa porque es un concursante de 10», aseveraba Almudena del Pozo. Mientras Raquel Arias dejaba claro que en un reality no todo vale y que el contenido que genera Avilés no es el adecuado. «Está creando una maldad y ha echado al ganador del concurso», insistía la colaboradora. «Avilés puede ser muy pesado pero él no insulta a nadie cosa que si hacen los demás», apostillaba Carmen Borrego.

La madre de José Antonio Avilés da la cara por su hijo

Tras escuchar a todos los colaboradores, ‘Así es la vida’ conectaba con Carmen, la madre de José Antonio Avilés para escuchar su testimonio después de todo lo vivido en la última gala. «Estoy sufriendo porque José Antonio tiene muchos defectos, pero si sabe gestionar sus emociones para estar en un programa, lo que no me parece adecuado es que tenga que soportar que le llamen: rata de alcantarilla, escoria…», se quejaba.

«José Antonio es una persona que sabe gestionar sus emociones y, vuelvo a repetirlo, no falta el respeto a nadie«, insistía Carmen acusando a ‘GH VIP’ de permitir que Álex Caniggia insultara a su hijo después de haber sido expulsado disciplinariamente y no dejarla a ella contestarle. Asimismo, la madre de Avilés aseguraba que la expulsión de Gustavo fue un daño colateral pero el que había hecho algo inadecuado era Álex. Algo que Suso volvía a repetir una y otra vez tratando de defender a su compañero y criticando tanto a Álex como a Laura Bozzo.

La audiencia acusa de «manipulación» a ‘Así es la vida’

El hecho de que desde ‘Así es la vida’ se haya intentado justificar las actitudes de José Antonio Avilés dentro de ‘GH VIP 8’ y de echar la «mierda» sobre otros concursantes ha hecho que muchos espectadores hayan mostrado su indignación hacia el programa de Sandra Barneda y César Muñoz.

