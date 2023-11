La audiencia de ‘GH VIP’ manda a la calle a Marta Castro y Avilés se queda petrificado

Como viene siendo habitual cada jueves, Marta Flich ha sido la encargada de comunicar la expulsión semanal. En esta ocasión, dicha marcha se ha vivido durante la tradicional gala de Halloween y después de que el reality sume dos nuevas bajas tras la expulsión disciplinaria de Álex Caniggia y Gustavo Guillermo. La lista de exconcursantes se ha engrosado después de que la audiencia decidiese expulsar a Marta Castro.

Todo ello se ha producido después de que el pasado jueves se vivieran al término de la gala unas nuevas y apasionantes nominaciones. En aquel momento, los cuatro concursantes expuestos fueron Naomi, Javi Fernández, Marta Castro y Carmen Alcayde. En un primer momento, la audiencia decidió salvar a Carmen Alcayde.

De igual manera, el listado de nominado quedaba reducido a dos concursantes expuestas puesto que durante el ‘Última hora’ del miércoles, Javi Fernández comunicó su decisión de abandonar el reality. Con todo ello, Naomi y Marta Castro han sido las candidatas a la expulsión semanal. Nada más comenzar la nueva gala, Marta Flich ha cebado la expulsión de la noche.

Dicha salida ha tenido lugar tras la gymkana a la que ‘GH VIP‘ ha expuesto a las dos concursantes, quienes pringadas, recibían la decisión de la audiencia. «Ahora viene lo peor, ¿sabéis lo que significa? Marta, Naomi, una de vosotras está fuera de ‘Gran Hermano’. ¡Vamos allá!», ha comunicado la presentadora.

El momento de la expulsión fulminante de Marta Castro

Acto seguido, Marta flich ha pronunciado las siguientes palabras: «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Marta». Las reacciones ante la marcha de la joven no se han hecho esperar. «No voy a ir de falta molestia, un poquito sí que creía en mí. Sabía que era posible que me podía ir yo también», ha declarado la salvada. Por su parte, la recién expulsada ha comentado: «Ahora mismo estoy empapada, pero super triste de no seguir disfrutando de esta experiencia, pero feliz por salir».

Mientras se comunicaba la expulsión el resto de concursantes se encontraban en el confesionario escuchando el audio y lo cierto es que la reacción de José Antonio Avilés era muy esperada. El joven estaba convencido de que Marta se salvaría y conseguiría echar a Naomi, pero la realidad es que su estrategia le ha salido por la culata,