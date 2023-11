Javi Fernández abandona de forma irrevocable ‘GH VIP’ y esta es la explicación detrás

‘GH VIP‘ suma un nuevo abandono. Tras la marcha de Oriana y Karina, Javier Fernández ha decidido poner fin a su periplo por Guadalix de la Sierra. Así se lo ha comunicado a Lara Álvarez durante la emisión del ‘Última hora’ del miércoles. Ya el pasado martes, el hasta ahora concursante alertó sobre su inminente abandono.

De hecho, el pasado domingo el concursante, que estaba nominado, fue el menos votado. A pesar del apoyo mostrado por la audiencia, Javier Fernández se mostraba visiblemente abatido: «Me debería sentir mucho más contento de lo que me siento. Desafortunadamente tengo la sensación de querer volver a casa«. La situación del deportista en la casa ha ido a peor.

Por ello, Lara Álvarez se vio obligada a intervenir preguntándole por su estado y por su determinación de abandonar la casa. «Por una parte sigo pensando lo mismo. Los sentimientos que tengo no son buenos ahora mismo. Creo que llevo casi una semana con ansiedad, ya he tenido algún momento en mi vida que he estado más o menos de esta manera», confesó en aquél momento.

La decisión definitiva de Javier Fernández

Tras el ultimátum de Lara Álvarez, que le dio 24 horas al concursante para decidir su futuro en la casa, Javier Fernández ha compartido su decisión. Antes de dar a conocer su futuro en la casa, Javi ha dado a conocer cómo se encontraba: «Es lo que he estado diciendo desde hace tiempo. Cuando he estado nominado son los momentos donde tenía mi mente y mi cabeza un poco más entretenida en lo que va a pasar… y desde la charla que tuvimos ayer he estado bastante contento por mi mentalidad y lo que tenía en mi mente».

De igual manera, el deportista ha asegurado: «He aprendido muchísimo. Es una montaña rusa, hay muchos altos y bajos y lo que creo que he aprendido más es saber valorar cada uno lo que tenemos en nuestras vidas. Es un aprendizaje para las personas que vienen a esta casa». Finalmente, Javier Fernández ha pronunciado las palabras con las que pone fin a su paso por la casa.

Antes, Lara le ha recordado: «Una vez que respondas a mi pregunta tu decisión va a ser en firme, no va a haber vuelta atrás. Javier, ¿quieres abandonar definitivamente ‘GH VIP’?». «Sí, Lara», ha respondido él visiblemente apenado para, acto seguido, compartir: «En estas 24 horas me han pasado millones de pensamientos, de mensajes… y los he intentado escuchar cada uno de ellos y sobre todo el que más me ha resaltado es el de mi madre. Mi madre en mi mente me decía si supiese en el estado en el que he estado y en el que muchos días estoy me diría «Javi, vente a casa cariño». Me diría eso».