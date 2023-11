El anuncio de Disney+ de un aumento de sus precios hoy, 1 de noviembre que urge saber

Un nuevo día y una nueva plataforma modifica sus precios una vez más. Ya tenemos los ejemplos recientes de Netflix o Amazon Prime Video. Ahora le ha tocado el turno a Disney Plus, que ya avisó que cambiaría sus tarifas a partir del 1 de noviembre. Parece que ha gustado el plan de incluir anuncios en las suscripciones más básicas, y Disney Plus también se ha apuntado a ello, cambiando su Plan Estándar que, hasta ahora, no tenía publicidad.

A partir de este 1 de noviembre, la plataforma de streaming de Disney ha cambiado los precios en España, Italia, Francia, Alemania, Suiza, Noruega, Dinamarca y Suecia. Y aunque no hay mucha modificación en el precio, sí que la hay en cada Plan que ofrece. Por ejemplo, solo se permitirá descargas en el Plan Estándar y en el Plan Premium. Además de incluir anuncios en la suscripción más barata, esta solo tendrá la opción de suscribirte mensualmente, sin oferta (por ahora) anual.

Aunque hay que tener en cuenta, y así lo explica Disney Plus en su web, que los precios indicados corresponden a nuevas suscripciones a partir del 1 de noviembre de 2023. Si te has suscrito antes de esa fecha, verás un cambio de precio en tu ciclo de facturación a partir del 6 de diciembre de 2023.

Así quedan las tarifas de Disney Plus

Plan Disney+ Funciones Precio* Disney+ Estándar con anuncios Streaming con anuncios

Admite hasta audio 5.1

Calidad de vídeo de hasta Full HD 1080p

Reproducción simultánea en 2 dispositivos Mensual: 5,99 € Disney+ Estándar Reproducción sin interrupciones publicitarias

Admite hasta audio 5.1

Calidad de vídeo de hasta Full HD 1080p

Reproducción simultánea en 2 dispositivos

Descargas en hasta 10 dispositivos Mensual: 8,99 € Anual: 89,90 € Disney+ Prémium Reproducción sin interrupciones publicitarias

Sonido envolvente con calidad de audio hasta Dolby Atmos

Calidad de vídeo de hasta 4K UHD y HDR

Reproducción simultánea en 4 dispositivos

Descargas en hasta 10 dispositivos Mensual: 11,99 € Anual: 119,90 €

Así, esta subida de precios se notará en la creación del nuevo Plan Premium, que antes no existía. El Estándar pierde características, y si quieres mantenerlas, te supondrá 3 euros más al mes.