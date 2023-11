Disney+ da una noticia de impacto sobre lo que hará con las cuentas compartidas en 2024

Todas las plataformas siguen tratando de luchar contra las cuentas compartidas en sus servicios. Netflix fue la primera en lanzar la piedra. HBO Max ya se plantea hacerlo en un futuro cercano. Y Disney Plus, aunque avisó que empezaría a aplicar sus limitaciones a partir de este 1 de noviembre, lo cierto es que no ha acabado de cumplirlo. Y para buenas noticias para todos, no lo hará hasta ya 2025.

«Estamos activamente explorando formas de controlar las cuentas compartidas, y las mejores opciones para los suscriptores para que puedan compartirlas con su familia y amigos». Esas fueron las palabras de Bob Iger, el CEO de Disney, hace unos meses, avisando que implementarían dichas formas en algún momento de 2024. Pero ahora ha cambiado el plan. O así lo ha explicado Iger cuando ha compartido los beneficios del servicio en este último trimestre.

«Tenemos oportunidades para mejorar nuestro negocio de streaming que vendrán de implementar estándares más fuertes alrededor de las cuentas compartidas», ha comenzado Iger. «Ya tenemos la capacidad técnica para monitorear gran parte del intercambio de contraseñas. No les voy a dar un número específico excepto para decir que es significativo. Pero tampoco sabemos cuántas de estas contraseñas compartidas, según vayamos eliminándolas, se convertirán en aumento de suscriptores».

«Aunque, dado el momento de implementación de nuestro plan, no esperamos un impacto significativo hasta 2025«. Así que, al menos, por ahora, no tenemos que preocuparnos de que no podamos compartir nuestras cuentas de Disney Plus.

Disney+ también venderá licencias a Netflix

‘Jessica Jones’, una de las series Marvel de Netflix. / NETFLIX

Otra de las novedades que ha compartido Bob Iger es que venderá licencias de sus series y películas en Disney Plus a la competencia. En este caso, a Netflix. Aunque claro, ninguna de las grandes como Star Wars o Marvel. «Son ventajas competitivas reales para nosotros y diferenciadores obvios. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, por ejemplo, están funcionando muy bien en nuestra plataforma, y no veo por qué, solo para perseguir dólares, debamos hacerlo cuando son bloques de construcción realmente importantes para el presente y futuro de nuestro negocio de transmisión».

Aún no ha desvelado qué productos sí que cederá al gigante de streaming. Pero recordemos que hace tiempo, antes de que existiera Disney Plus, Netflix realizó varias series de Marvel como ‘Jessica Jones’ o ‘Daredevil’.