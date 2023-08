Disney+ sigue los pasos de Netflix: pone fin a las cuentas compartidas y sube los precios

Netflix fue la primera plataforma de streaming que, preocupada por su bajada de suscriptores, decidió tomar cartas en el asunto. Sí, no lo hizo de la mejor forma (o de la más elegante) posible, pero cogió el toro por los cuernos y se planteó seriamente el acabar con las cuentas compartidas. ¿Resultado? Pérdidas de más de un millón de suscriptores en nuestro país. Pero poco a poco, desde la plataforma van solucionando el problema generado y no parece haberles afectado tanto como se pronosticó. Luego llegó Movistar Plus, que ha cambiado sus tarifas para ofrecer un nuevo servicio de streaming. Y ahora es el turno de Disney Plus.

La plataforma de Disney, con Bob Iger al frente, lleva varios meses en pérdidas. Tanto es así que han decidido levantar el pie del acelerador en cuanto a series originales. No estaban teniendo los resultados esperados, y es mejor tomárselo con calma que gastar dinero a espuertas. Así que se ha tomado una decisión: expandir su tarifa con anuncios al resto del mundo y acabar con las cuentas compartidas.

Nuevas tarifas

Lo primero con lo que nos encontraremos en España es una subida de precios y un cambio en las prestaciones de cada una de las tarifas. La principal será que tendremos una cuenta Premium, una Estándar y una Básica con anuncios. Pero, ¿qué nos ofrecen con cada una?

Tarifa Premium: esta pasará a costar 11,99 euros , y será la única que cuente con calidad de vídeo en 4K y el sonido Dolby Atmos. Además, también contará con hasta 4 reproducciones simultáneas.

esta pasará a costar , y será la única que cuente con calidad de vídeo en 4K y el sonido Dolby Atmos. Además, también contará con hasta 4 reproducciones simultáneas. Tarifa Estándar: esta tarifa seguirá costando 8,99 euros al mes, pero perderá prestaciones. Por ejemplo, la calidad de vídeo máxima será de Full HD, el sonido pasará a ser 5.1 Stereo y solo permitirá 2 reproducciones simultáneas.

esta tarifa seguirá costando al mes, pero perderá prestaciones. Por ejemplo, la calidad de vídeo máxima será de Full HD, el sonido pasará a ser 5.1 Stereo y solo permitirá 2 reproducciones simultáneas. Tarifa con Anuncios: esta tarifa pasa a costar 5,99 euros al mes, teniendo las mismas prestaciones que la Tarifa Estándar, solo que contará con anuncios entre los contenidos. Un tipo de tarifa que ya existe en Estados Unidos.

La tarifa con anuncios de Disney Plus ya está disponible en Estados Unidos y llegará a nuestro país el próximo 1 de noviembre. Además, también llegará a Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Italia, Noruega, Suecia y Dinamarca.

¿Cuentas compartidas? No, gracias

“Estamos explorando activamente formas de abordar el uso compartido de cuentas y las mejores opciones para que los suscriptores de pago compartan sus cuentas con amigos y familiares (…) A finales de este año comenzaremos a actualizar nuestros acuerdos de suscripción con términos adicionales y nuestras políticas de uso compartido”.

Esas han sido las palabras de Bob Iger sobre sus predicciones de 2024 para Disney Plus. Aún no está claro cómo abordarán el problema, pero poco a poco quieren ir acabando con ese uso de contraseñas compartidas. Según la compañía, es un gran problema para el crecimiento de la plataforma, que se ha estancado en los últimos meses.