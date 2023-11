Boris Izaguirre remueve conciencias con los síntomas de su susto de salud en pleno programa

Los accidentes cardiovasculares son la primera causa de muerte en España. Afortunadamente, Boris Izaguirre pudo salvarse gracias a una rápida actuación de los servicios médicos y a que supo identificar los síntomas. Sobre ello se ha sincerado el presentador este sábado 4 de noviembre en ‘Más Vale Sábado’, donde ha enseñado la cicatriz que tiene en el cuello.

Recientemente, Boris Izaguirre sufrió un ictus provocado por un coágulo en la carótida derecha, que estaba taponada en un 70%, mientras estaba grabando el programa ‘El Desafío’ en Antena 3. Así lo ha recuerda él: «Estaba en un plató que conozco muy bien y de pronto, estando dentro del plató, no sabía dónde estaba. Era como que no lo veía».

Además, el comunicador venezolano ha explicado que, en aquel momento, no podía moverse y estaba todo el rato mirando hacia la derecha. Esto es algo que extrañó a la gente de control, que lo estaban viendo todo: «Ellos vieron una conducta muy extraña y no lo podía controlar». El presentador de ‘Más Vale Sábado’ recuerda que estaba hablando, pero, al mismo tiempo, muy pendiente de no perder el control de lo que estaba diciendo: «Pensaba que algo extraño estaba pensando».

El importante mensaje de Boris Izaguirre: «La salud es lo primero»

«Pero, ¿tú sí notabas que algo raro estaba pasando?», le preguntó su compañera Adela González. Y él reconoció que, en efecto, el cuerpo llevaba tiempo avisándole: «Cuando escribía, a veces, no sentía la mano izquierda y el texto estaba increíblemente mal escrito. De hecho, estaba mandando un WhatsApp larguísimo a una amiga y todo era completamente ininteligible. Ella dijo: ‘lo increíble es que sigue escribiendo porque probablemente él si lo ve que está bien»,.

Boris Izaguirre concluye recordando a los espectadores la necesidad de parar: «Los síntomas los tienes. Pero no todos sabemos apartar la agenda que tenemos por nuestra salud, que es lo primero que hay que hacer».