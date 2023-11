‘Amar es para siempre’: ¿Qué va a pasar en el capítulo 2744 del viernes 3 de noviembre?

Antena 3 emitirá este viernes 3 de noviembre, el capítulo 2744 de ‘Amar es para siempre’. Cabe recordar que la serie se encuentra ya en su temporada final después de que la cadena de Atresmedia haya decidido ponerle fin tras 11 años.

Por el momento, se desconoce cuándo se emitirá el final de ‘Amar es para siempre’. Lo que si sabemos es que el pasado jueves se producía el último día de rodaje en el que Itziar Miranda, Manu Baqueiro y José Antonio Sayagués se fundían en un emotivo abrazo de despedida.

En el episodio de ‘Amar es para siempre’ de este jueves, por fin pudimos confirmar la verdad tras el accidente que mató a Mario y los detalles del terrible pasado que une a Elena y Chimo, como responsables de aquel suceso. Además, Sofía e Isidro dejaron de contenerse y se besaron.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 2744 de ‘Amar es para siempre’ que Antena 3 emitirá este viernes 3 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 2744 de ‘Amar es para siempre’

Tras su encuentro con Chimo, Elena comprende que el joven no va a cambiar de idea y está decidido a prosperar junto a Crespo. Ante la situación, Elena se lo comunica a su amante y aprovecha para seducirle. Inmejorable la mañana que están viviendo Isidro y Sofía después de haber pasado la noche juntos. En el lado opuesto está Silvia, a la que no está resultando fácil adaptarse al supermercado y a algunas clientas conflictivas.

Crespo y Felipe Soria se cruzan casualmente en El Asturiano con Sofía, de la que Soria queda prendado y descubre que es la gerente del King´s. Y mientras Pelayo comienza su propia batalla contra la abstención electoral, Carlos y Gala se preparan para vivir su última noche, aunque Sebas no se rinde e intenta hacer desistir a Basilio. ¿Lo conseguirá?

En su primer día en el club, Chimo parece moverse como pez en el agua, dispuesto a no defraudar a Crespo por la gran oportunidad que le ha dado. Alicia, que no tarda en aparecer por Los Berrocales, no deja de halagar al joven, del que se aprovecha.

Sin embargo, el que comienza a tener serias dificultades para llevar las riendas de la empresa es Federico, quien acusa que sus lapsus y falta de capacidades están yendo a más, por lo que pide ayuda a Román. Más tarde, Alicia llega al taller para recoger a Victoria y salir juntas a cenar y disfrutar de la noche. Antes de marcharse, Victoria, molesta por sentirse de nuevo apartada, sella su alianza con Alicia, dispuesta a lanzar su propia firma y cumplir sus sueños. Alicia celebra la decisión de su amiga.

Por último, Felipe Soria, encaprichado con Sofía, decide acudir al King´s para volver a verla, pero allí se encuentra con Trini, a la que reconoce de una de las fiestas de Crespo.