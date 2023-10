La dura despedida de Manu Baqueiro a ‘Amar es para siempre’ ante su final emociona a todos

Este jueves, 26 de octubre, ha sido un día muy duro para todo el equipo de ‘Amar es para siempre’, tanto para los que están delante como para los que están detrás de las cámaras. Y es que, después de 11 años, han llegado a su fin las grabaciones de la serie diaria de Antena 3. Por tal motivo, Manu Baqueiro ha tenido unas emotivas palabras para todos sus compañeros.

Desde hace unos días, el elenco está haciendo uso de sus redes sociales para despedirse para siempre de la ficción producida por Diagonal TV, cuyo último episodio aún no tiene fecha de emisión. Itziar Miranda, Andrea Guasch y, como no podía ser de otra forma, Manu Baqueiro. El actor no dudó en compartir en su perfil de Instagram las emotivas palabras que dedicó al equipo que, a lo largo de esta década, ha hecho posible el serial diario.

«Eduardo (Casanova, director de ‘Amar es para siempre’), gracias por confiar tanto, por cuidarnos. Nuria (Hernández, directora de producción), por ser tan buenos con nosotros y dejarnos jugar», comienza escribiendo el intérprete, que a lo largo de estos años se ha metido en la piel de Marcelino.

«Hemos hecho historia», reconoce Manu Baqueiro

«Porque si algo tiene esta serie es que no han dejado de jugar hasta el último día, metiendo chascarrillos e improvisar. Tú ya te has hecho guionista, cabrón», bromea Manu Baqueiro, dirigiéndose a José Antonio Sayagués, su padre en ‘Amar’, quien ha sido el que más ha jugado con el guion: «Has hecho lo que has querido».

Además, el actor también ha tenido unas emotivas palabras para todos los que han hecho posible esta serie: «Quiero acordarme de todos los realizadores… Me estoy emocionando. De todo el mundo. Sois la hostia. Hemos hecho historia. Lo que ahora son lágrimas, luego será alegría. Y, cuando tomemos algo de distancia, nos daremos cuenta de la cosa tan maravillosa que hemos hecho. Gracias», concluye Manu Baqueiro, muy emocionado.

Pero no todo fueron lágrimas durante el último día del rodaje. Y es que, una vez finalizaron las grabaciones, el equipo artístico y técnico asedió la Plaza de los Frutos para llevar a cabo una gran fiesta de despedida. A través de las redes sociales se pudo ver lo bien que se lo pasaron Itziar Miranda, Anabel Alonso o Paula Gallego, quienes lo dieron todo. Incluso actores que ya no formaban parte del reparto, como Carol Rovira, Amelia Ledesma en la serie, no quisieron perderse la celebración.