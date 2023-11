A Pablo Motos le llueven las críticas por este incendiario discurso en ‘El Hormiguero’

Como cada jueves, Pablo Motos organizó su tertulia de actualidad en la que participan Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo y Tamara Falcó. Y como cabía esperar, esta semana el presentador analizó junto a sus colaboradores el tema de la amnistía y las negociaciones del PSOE con Junts y ERC.

El debate comenzó con un intercambio de opiniones encabezado por Cristina Pardo. La presentadora de ‘Más vale tarde’ fue clara al decir que «me parece bastante grave la condonación de la deuda cuando hay personas en Cataluña procesadas por malversación pública». «Es indignante, pero ¿cuál es la forma de frenar todo esto?», se preguntaba por su parte Tamara Falcó.

Fue entonces cuando Pablo Motos tomó la palabra y volvió a cargar duramente contra Pedro Sánchez. «Lo que puedo decir es que llevo toda mi vida en los medios de comunicación, que ya son unos años, y nunca había sentido vergüenza de ser español, nunca me había pasado», soltaba el presentador sin pudor.

«Probablemente, ahora, si viajo fuera y me preguntan de dónde eres, diré que soy europeo. No quiero decir que soy español, de un lugar donde parece ser que hay presos políticos, y por lo tanto, este no es un sitio libre, ¿no?», sentenciaba el presentador de ‘El Hormiguero’.

Las redes arden contra el comentario de Pablo Motos: «Esperpento, vergüenza»

Y como cabía esperar, el discurso que mantuvo Pablo Motos el pasado jueves ha levantado mucha polvareda en redes sociales. Así, son muchos los que han cargado duramente contra el presentador de ‘El Hormiguero’. Algunos incluso le han acusado de alimentar que este viernes se produjera una manifestación frente a la sede del PSOE en Ferraz en la que se escucharon cánticos de «Viva Franco».

Yo sentí vergüenza de ser español cuando en Madrid durante la pandemia se dejó morir a más de 7000 ancianos en las residencias si no tenían seguro privado para ser derivados a un hospital.



Prioridades. https://t.co/6CykI3TDZj — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) November 3, 2023

Pero justo estos NO avergüenzan a Pablo Motos. Chica, ¡qué cosas! https://t.co/ExfgTwkiC4 — Bob Pop (@BobPopVeTV) November 3, 2023

Dice Pablo Motos que nunca había sentido vergüenza de ser español hasta ahora.



Lástima que nosotras no podamos decir lo mismo, porque siempre nos has dado vergüenza, no solo ahora.



*Y esto solo son algunas imágenes, tus palabras son 100 veces peor. pic.twitter.com/of14BlHSP8 — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) November 3, 2023

A mí me pasó lo mismo cuando vi a policías antidisturbios moliendo a palos a personas pacíficas en Cataluña. A Pablo Motos no sabemos si ese día le pasó porque no dijo nada.https://t.co/ygNcJhLaYZ — gerardo tecé (@gerardotc) November 3, 2023

