Terelu Campos replica así a quiénes señalan que ha sido ‘enchufada’ por Pedro Sánchez en TVE

Terelu Campos lleva un mes repleto de emociones. Hace justo 30 días que fallecía su madre, María Teresa Campos, con los respectivos homenajes que ello conlleva. Además, ha vuelto a trabajar en TVE, la cadena en la que empezó su andadura en televisión, aunque para ello haya tenido que aguantar señalamientos de enchufe porque su aparición en La 1 llegue después de su visita a Pedro Sánchez en la Moncloa.

La que fuera la colaboradora de ‘Sálvame’ ha comentado en su blog de Lecturas cómo se encuentra por volver a TVE: «Lo he hecho muy ilusionada porque, al final, he vuelto donde conocí el mundo de la televisión y donde he sido feliz durante muchos años. Volver a entrar por los pasillos de Prado del Rey, después de 27 años, me ha removido preciosos recuerdos».

La hija de María Teresa Campos ha podido reencontrarse con aquellos lugares en los que empezó en televisión de la mano de su madre: «Volver a subir a la redacción que dejé hace más de dos décadas ha sido muy especial. Una redacción que ahora ocupa el equipo de ‘La Plaza’, uno de los programas en los que he vuelto a trabajar después de muchos años en la televisión privada. No sé si existen las casualidades, pero puede que sí. Creo que ella, mi madre, estaría muy contenta de mi regreso a TVE».

«Hay que tener muy mala leche para insinuar que nuestra visita a la Moncloa tiene que ver con mi trabajo actual»

Eso sí, Terelu Campos ha aprovechado la oportunidad para aclarar que su fichaje por TVE nada tiene que ver con la visita que hicieron a Pedro Sánchez tras la muerte de su madre. «Por cierto, para esas lenguas viperinas, mi incorporación a Televisión Española nada tiene que ver con la visita que hace una semana hicimos al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez», ha escrito.

Es más, Terelu Campos señala la maldad de aquellos que la acusan de estar enchufada por el presidente del Gobierno: «Hay que tener muy mala leche para insinuar que nuestra visita a la Moncloa tiene que ver con mi trabajo actual en Televisión Española. Hay que tener una gran dosis de ignorancia para no saber que esto no es algo que se haya cerrado con la muerte de mi madre».