Terelu Campos pone en el disparadero así a Mediaset por lo que hizo a María Teresa Campos

La 1 ya ha inaugurado ‘La Plaza’. Así, la cadena pública se suma al resto de cadenas al lanzar este nuevo magacín de tarde con Jordi González al frente en el que un grupo de cuatro mujeres debaten sobre diferentes asuntos de toda índole. En su primer día, Terelu Campos ha concedido además su primera entrevista tras la muerte de su madre.

Nada más empezar su entrevista, Jordi González no dudaba en preguntarle a Terelu si su madre se había muerto de tristeza. «Bueno, puede ser uno de los ingredientes de su fallecimiento», aseveraba la ex presentadora de ‘Sálvame’. «A mi madre se le paró la vida el día en que dejó de pisar un plató de televisión«, sentenciaba Terelu.

«Ese cerebro maravilloso y esa mente lúcida empezó a deteriorarse. La devoró por dentro y la consumió por fuera. Mi madre ya era una persona muy pequeñita, muy frágil, muy delgadita y muy consumida», añadía Terelu Campos sobre el estado físico de María Teresa Campos antes de fallecer.

La indirecta de Terelu Campos a Mediaset

Tras ello, Terelu hacía hincapié en cómo la gente de la generación de su madre no sabe lo que es vivir sin trabajo. «Ella es de una generación que desconoce lo que es el ocio o los hobbies. Nosotros tenemos la fortuna de trabajar en lo que nos gusta, que la gran mayoría no lo hace, pues al final tu trabajo es el mayor hobbie. El sentirte querido, el sentirte comprendido. Todo eso ha sido la inyección de vida más importante para mi madre», añadía Terelu.

Después, Terelu Campos aprovechaba para lanzar un dardo indirecto a Mediaset. «Ella siempre decía una frase que era ‘yo quiero que me retire el público’. Y a ella el público nunca le ha retirado, jamás en la vida. Le ha retirado una empresa o como queráis llamarlo. De hecho, el público siempre le pedía que volviera y le decía ‘María Teresa cuando vuelves’. Y esa ha sido su gran pena, que no se le ha permitido que el público le retirara», recalcaba.

«El dolor de la mente es devastador»

Jordi González le preguntaba entonces a su compañera por lo duro que ha sido este último año para ella. «Ha sido espantoso. Los últimos 11 meses han sido terroríficos. Ella al principio empezó a ser consciente de que algo le pasaba. Cuando tenía alguna crisis te llamaba y preguntaba ¿ayer me pasó algo no? Y ante esa pregunta es muy difícil intentar justificar para que eso no le generara una situación de miedo y ansiedad», relataba Terelu.

«El dolor de la mente es terrorífico. Yo he vivido el dolor de la enfermedad muy grave, ella pasó por un cáncer y por un ictus, pero el dolor de la mente es lo más devastador que un ser humano puede vivir para él y para su alrededor», añadía Terelu en clara alusión al alzheimer.