Paloma San Basilio desvela lo peor de su paso por ‘Dúos Increíbles’ en TVE: «Es un horror»

TVE estrenó la semana pasada la segunda edición de ‘Dúos increíbles’ con una gala repleta de emoción en la que conocimos a los cuatro primeros dúos formados. Esta semana, La 1 emite una nueva gala en la que veremos a cuatro nuevos artistas senior como Paloma San Basilio, María del Monte, David Summers y David de María tratando de formar su dúo con cuatro artistas junior.

Famous, Elena Farga, Julia Medina y José Otero serán los artistas Junior que tratarán de formar dúo con uno de los artistas senior. No obstante, los dúos que se formen este martes no serán definitivos pues habrá una segunda ronda y los Senior deberán elegir finalmente cuál de sus dos dúos es el definitivo.

Y es que la segunda edición de ‘Dúos increíbles’ ha revolucionado su mecánica con la llegada de dos nuevos presentadores como Xavi Martínez y Julia Varela, que toman el relevo de Juan y Medio y grandes estrellas como Paloma San Basilio, María del Monte o Coti, que lucharán por la victoria.

En El Televisero hemos podido hablar con la veterana artista Paloma San Basilio sobre su fichaje por ‘Dúos Increíbles 2’ y lo que nos depara en esta segunda edición del concurso producido por Ganga Producciones (‘Cuéntame’).

¿Cómo te llegó la oferta de participar en ‘Dúos Increíbles’?

A mí me llamaron para esto en febrero o por ahí. En un principio el programa se iba a hacer en marzo y yo no podía en ese momento porque estaba haciendo unos conciertos en EEUU. Pero luego decidieron retrasar la producción y yo estaba metida en la escritura de una novela que tenía que salir en otoño y que no sé cuando saldrá (risas). Entonces yo estaba súper tranquila en el valle del Baztán y de pronto me llaman y me empieza a entrar un gusanillo, pero no sabía si participar en un concurso otra vez.

¿Qué te hizo decir que sí?

Pues al final que sea música en directo, que sea en TVE, que sea con Ganga. Que el director musical sea Fernando Sancho con el que he hecho dos discos. Entonces todo me daba tranquilidad de estar como en casa. Yo empecé en TVE cuando tenía 20 años y pensé venga es momento de tirarse a la piscina. Hay que moverse, hay que descubrir, hay que aprender. Esto es una aventura y en esta etapa de mi vida no tengo miedo, voy sin red, y es un gustazo porque se disfruta todo. No tengo presión de que van a decir si esto lo canto mal o si ese tono es alto o bajo. Es un programa para compartir y para conocernos entre todos.

‘Dúos increíbles’ también permite conocer mejor al artista, ¿no?

Sin dudarlo. Tiene esa parte fuera del escenario que está muy bien porque la gente nos conoce un poco a todos como somos. El que se ríe mucho, el que mete la pata. Este programa es muy genuino, no tiene filtro. Es una experiencia vital.

¿Qué has aprendido tú en este programa?

Pues que todo lo que haces desde dentro, desde la verdad, desde la ilusión, desde la búsqueda es bueno. Es el camino a seguir. Es el camino donde encuentras los estímulos, las respuestas y las preguntas que no te hacías. Yo soy una caminante. Llevo toda mi vida arriesgándome y buscando formas distintas, ahora canto, ahora pinto, ahora hago un musical. Yo siempre estoy buscando hasta ver hasta donde llego. No hay que dejarse cercenar por el miedo.

¿Ha habido algo a lo que te hayas negado a hacer? ¿Algún tipo de música que hayas pedido no cantar?

No. Nosotros terminamos cada programa y hacemos una reunión y elegimos las canciones que se cantan. Nadie te dice canta esto si no te gusta. Soy yo misma la que me pongo en riesgo y me pongo retos. Ahora quiero cantar ‘La gota fría’, en este programa quiero cantar ‘La cintura’ que me encanta el tema y me lo paso genial cantando. Para cantar ‘La fiesta terminó’ pues llevo muchos años cantando. De vez en cuando tengo que cantar ‘Juntos’ porque todos quieren cantarla. Pero eso es como un himno festivo. Y la verdad es que no he dicho que no a nada. He cantado canciones de Enrique Iglesias, estoy cantando himnos épicos.

Después de tantos años de carrera, ¿Cómo llevas la parte de competición y de las expulsiones?

Eso es lo que llevo peor. El día que tuve que elegir a un junior que había elegido a un junior maravilloso. Y luego me dicen que tengo otro programa para elegir a otro junior les dije «perdón, no me hagáis esto». Y me toca elegir entre dos junior y que se vaya uno. Yo no lo he pasado peor en mi vida, y se me va a notar descompuesta. Yo tenía mis motivos para elegir pero es que el otro era tan bueno que decirle a esa persona no voy a cantar contigo cuando ha puesto tanta ilusión es lo peor. Esa parte de televisión de que se vayan tus compañeros es un horror. Yo cuando empiezan las puntuaciones me quiero ir a mi casa porque se pasa mal ver cómo unos están arriba y otros abajo y unos se tienen que ir. Es lo que llevo peor pero reconozco que es un ingrediente importante del programa y hay que aceptarlo.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de los junior?

El nivel que tienen. Tienen un nivelazo en general. Musicalmente hablando y escénicamente. Yo alucino porque no sé si a mi me ponen a su edad a hacer esto y no sé me entrarían unos nervios y la nota se me atragantaría. Y ellos para nada. Son muy buenos. En España tenemos mucho talento y eso es muy gratificante.

¿Te habían llamado anteriormente de otro talent para que participaras?

Si, me han llamado de varios pero no. Yo creo que este era el único que tenía los ingredientes como para decir me olvido de la parte de concurso y entro en un programa de música a lo grande. Es que los arreglos que hacen son maravillosos. El trabajo de este programa es muy bonito. Es televisión pura con calidad y sensibilidad.

¿Qué vamos a conocer de Paloma San Basilio gracias a este programa?

Pues vais a ver lo que veis ahora. No hay trampa ni cartón. Yo digo lo que me apetece, me río cuando me da la gana, gasto bromas. Y luego me emociono mucho porque te tocan la fibra unas cuantas veces. Pero bien tocada. No hacen amarillismo ni nada. Pero claro si te emocionas al oírles cantar, cómo no te vas a emocionar si te ponen un vídeo de tu hija. Está muy trabajado todo y el público va a sentir la emoción que al final es lo único que nos importa. Puedes tener un programa muy trabajado pero si no hay emoción no te interesa.

¿Volver a este programa te ha hará volver a grabar un disco?

Sí, voy a hacer un disco. Además David Summers me ha dicho que me va a hacer una canción. Quiero hacer un trabajo que sea con autores de mis chicos y chicas favoritos tanto de generaciones posteriores a la mía como la de David a gente de ahora que hay mucho talentazo como Sofía Ellar. Y la verdad es que me apetece volver al estudio y es muy bonito celebrar mis 50 años con algo así.

¿De tus compañeros senior con quién te gustaría hacer un dúo increíble?

Pues ya he hecho alguno. Pero no lo puedo contar (risas). Pero me encantaría hacer un dúo con Diana Navarro. Siempre decimos que tenemos que hacer algo juntas pero al final nunca lo hacemos.