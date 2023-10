‘Dúos Increíbles 2’ ya tiene sus cuatro primeros dúos que podrán romperse por un giro en la mecánica

La segunda edición de ‘Dúos Increíbles’ ya ha arrancado en La 1 este martes con Xavi Martínez y Julia Varela como nuevos presentadores en relevo de Juan y Medio. Y con la primera gala ya tenemos a los primeros cuatro dúos formados.

En esta primera gala, cuatro artistas senior tenían que escoger a un artista junior con el que formar un primer dúo. No obstante, a diferencia de la primera edición de ‘Dúos increíbles’ es solo algo momentáneo. Pues en esta edición, los senior tendrán la posibilidad de hacer match con un segundo junior. Una vez tengan los dos dúos, el Senior deberá decidir con qué junior se queda.

Así, de 16 artistas junior, ocho de sus participantes tendrán que despedirse de ‘Dúos increíbles’ en esta primera fase del programa. Una nueva mecánica que sin duda dota al formato de mayor emoción y competitividad.

Tatiana Delalvz y Diana Navarro, primera pareja de ‘Dúos Increíbles’

En esta primera gala de ‘Dúos increíbles 2’, Tatiana Delalvz era la primera Junior en tratar de encontrar a su Senior. Finalmente, Diana Navarro era la que la escogía y ambas formaban un dueto maravilloso versionando «Dramas y comedias» de Alaska. Tras la actuación, las dos apretaban el pulsado y formaban un dúo.

Maximiliano Calvo, segundo y forzoso dúo de ‘Dúos Increíbles’

El argentino Maximiliano Calvo era el segundo junior que trataba de encontrar a su senior. Tras su primera canción, parecía que ninguno de los tres senior se atrevía a cantar con él. Pero al final Rafa Sánchez optaba por cantar con él y versionar «Escuela de calor». No obstante, el ex líder de La Unión no apretaba el pulsador y dejaba el dúo en stand by.

Gonzalo Hermida y Coti, tercera pareja

En tercer lugar, Gonzalo Hermida salía a escena y el gaditano se quedaba con Coti después de que Carlos Baute también tratara de formar dúo con él. Los dos empastaban genial sus estilos y voces cantando «Cero» de Dani Martín. Tras su espectacular actuación, ambos decidían apretar el pulsador y formar pareja en ‘Dúos Increíbles’.

Lucía Gil y Carlos Baute forman el último ‘dúo increíble’

Los cuartos en tener que actuar juntos eran Lucía Gil y Carlos Baute tras quedarse solos. Pero la química entre ellos era brutal pues además la que fuera chica Disney sorprendía a Baute al cantar «La bilirrubina» de Juan Luis Guerra de primeras. Finalmente, los dos versionaron «Un velero llamado libertad» de José Luis Perales. Y tras la actuación decidían formar un ‘Dúo increíble’.

De este modo, Maximiliano y Rafa Sánchez se convertían en un dúo forzado después de que el de La Unión no quisiera formar el dúo de primeras. Es lo mismo que sucedió el año pasado con Sole Giménez y Yoli Saa, que consiguieron ser terceras finalistas en la primera edición de ‘Dúos increíbles’.

No obstante, antes de acabar la gala, Xavi Martínez tenía una sorpresa para todos los dúos. El presentador les anunciaba un gran cambio en la mecánica con respecto a la primera edición, y es que los dúos por ahora serán provisionales pues los artistas Senior tendrían que formar pareja con otro Junior y posteriormente elegir entre los dos Junior, para quedarse con su elegido final.

Antes de acabar la gala, el público del plató decidía cuál era el mejor dúo de la noche. Y de forma sorpresiva, los ganadores eran Rafa Sánchez y Maximiliano Calvo que se subían por primera vez al escenario como dúo oficial cantando de nuevo el «Escuela de calor» de Radio Futura.