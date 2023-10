Xavi Martínez releva a Juan y Medio en ‘Dúos Increíbles’: «Hay que poner en valor el riesgo»

Tras una intensa promoción desde el verano, ‘Dúos increíbles’ vuelve por fin a TVE. El programa musical estrena este martes su segunda edición en La 1 a partir de las 22:40 horas. Es una temporada renovada pues estrena presentadores. Y es que Xavi Martínez y Julia Varela toman el relevo de Juan y Medio.

Xavi Martínez afronta así su primera gran experiencia como presentador en televisión tras haber participado en otros programas como jurado y ser un locutor de éxito. El catalán será el gran maestro de ceremonias del programa desde el plató. Mientras que Julia Varela estará en el back-stage.

En El Televisero hemos podido hablar con Xavi Martínez sobre que supone para él presentar un programa como ‘Dúos increíbles‘. Además nos cuenta por qué cree que este programa es necesario en televisión y si le veremos en el Benidorm Fest 2024.

¿Qué significa para ti presentar un programa como ‘Dúos increíbles’?

Para mí esto es un sueño hecho realidad. Cuando tú te visualizas desde bien pequeñito como profesional, y más cuando esto es tan vocacional, te visualizas en un plató como este, con artistas como estos y en un lugar tan bien abrazado como este. Es un regalo, absolutamente. Y es verdad que todo lo que he podido hacer hasta la fecha en otros medios, en otros sectores y en otros formatos me ha llevado un poco hasta aquí. De hecho, lo que he sentido al llegar aquí es que se me iban replicando cosas que, por el camino, yo había aprendido y trabajado. Se me han replicado de muchas formas y en un único formato, que ha sido este.

Además, he aprendido muchísimo. Del programa 1 al 5 no tiene nada que ver. Hay un momento en el que esto es tu casa, en el que ya conoces a todo el equipo, en el que el plató lo sientes como algo tuyo y en el que juegas muchísimo. Para mí esto es lo que yo quiero ser durante muchos años.

Es entrar por la puerta grande como presentador en televisión…

Como presentador es una suerte que confíen en mí para llevar un prime time, es verdad. Y además, creo que hay que poner en valor el riesgo que tiene esto. Estamos acostumbrados a que grandes formatos de prime time lo presenten caras muy reconocibles por el gran público porque llevan muchos años haciendo esta clase de programas. Pero en mi caso ha sido una apuesta de Ganga y TVE, y yo estoy muy agradecido.

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando recibiste la propuesta para presentar el programa?

Que sí (risas). Bueno, ya sabes cómo va esto: te lo proponen y luego pasa mucho tiempo hasta que sale el formato. Pero bueno, en el camino hemos podido conocernos mucho más entre todos y llegar a un punto en el que, cuando todo estaba aprobado y perfecto, ya teníamos todos muchas ganas.

Hablabas en la rueda y en redes de que ‘Dúos increíbles’ es ADN de televisión pública. ¿Por qué crees eso?

Sin hacer spoilers de lo que vamos a ver en el programa, yo he visto grandísimos mensajes. Y además, grandísimos mensajes que se generan por la propia naturaleza del formato y de cómo son los artistas. Yo me he emocionado como nunca me he emocionado en 18 años en un medio de comunicación. Creo que hay muchos valores y muchas cosas que tal vez se están olvidando en televisión y que este programa las vuelve a poner en valor. Y lo hace, de alguna forma, a través de los artistas. Y para mí, esto también es servicio público.

Servicio público tiene que ser informar bien, pero también entretener bien. Y este es el buen entretenimiento. Lo he visto desde dentro y tengo toda la seguridad para decir que esto es un gran servicio público. Y además, cuida nuestra cultura, nuestros mayores, nuestros jóvenes y al mezclarlos. Esto es el espejo de muchas cosas maravillosas en la vida: las nuevas oportunidades y no olvidarnos de los que nos lo han dado todo en carreras musicales históricas. Que parece que nos olvidamos de los que han sido muy grandes muchos años y sólo estamos pendientes de lo último que sale.

Además es un programa que sirve para redescubrir a artistas como pasó con Ana Belén y en esta temporada pasará igual con gente como Paloma San Basilio.

Vais a alucinar con Paloma. Yo todavía no me creo lo que he visto de ella. Yo estaba con la boca abierta. De hecho, creo que me han cazado un montón de planos así, porque hace cosas que no te esperas.

¿Es la artista que más te ha sorprendido al verla fuera de su estilo habitual?

No. Ha habido mezclas que me han sorprendido más. Y no un artista, sino dos. Un joven y un adulto, juntos, pensar que no pegan ni con cola y de repente decir: “Hostia, qué equivocado estaba. Me han callado la boca”. Suerte que ya no juzgo, ahora estoy en la posición más cómoda de mi vida (risas). ¡Por fin! ¡Se acabó! Ya no soy jurado! Yo soy presentador.

Ahora que parece que los jóvenes se alejan de la televisión. ¿Cómo crees que un formato como este puede hacer que los jóvenes vuelvan a acercarse a la tele?

Los ‘juniors’ tienen seguidores. Lo que pasa ahora mismo es que cada uno de ellos es un canal. Antes los artistas necesitaban mucho a las compañías discográficas y a los medios de comunicación para llegar a su público, pero ahora mismo ellos son sus propios canales. Entonces, yo creo que todos los canales nos van a traer bastante público. Y creo también en una audiencia hiperfragmentada: estaré igual de contento con un vídeo en nuestro Instagram con dos millones de visualizaciones y miles de comentarios que con un buen share.

Esperamos tener muy buen share, porque al final prima muchísimo, pero creo que hay que empezar a ver ya parrillas paralelas. ¿Cuántas reproducciones ha conseguido una actuación de este dúo en YouTube? ¿Y cuántas hemos conseguido en global en la primera y la segunda gala? Bueno, se trata de empezar a mirar las audiencias desde ese lugar, también.

Más allá de tu papel como presentador, ¿qué rol vas a desempeñar en ‘Dúos increíbles’? Al final eres alguien con muchos conocimientos musicales…

A mí me han dejado hacer. Lo mejor de este programa es que nos han dejado hacer a todos. Cuando antes, en la presentación decía que los artistas han hecho arreglos, es porque han podido ser ellos. Y eso es la leche. Y yo, como presentador, he podido hacer y deshacer. Me he visto muy libre para decir lo que he querido, reírme, estar más serio…

Los artistas senior de ‘Dúos increíbles 2’.

Durante la presentación del programa han sido muchos artistas senior los que se han quejado de que apenas hay programas musicales en TV y con música en directo. ¿Por qué crees que pasa eso?

Para que un programa tenga éxito, entendiendo por éxito que tenga una buena cuota de pantalla, hay que programarlo bien. Ese programa tiene que estar bien acompañado por un programa previo que arrastre a la audiencia, y también tiene que estar bien promocionado con varias semanas de antelación. Hay tantos factores que decir que la música en televisión no funciona es relativo.

Yo creo que la música ha funcionado toda la vida. A lo mejor ahora han cambiado los hábitos de consumo. Antes nos levantábamos los sábados por la mañana y lo primero que hacíamos era consumir música. Creo que hay buscar el entretenimiento mezclado con la música en televisión. La gente ya accede libremente a la música desde otros canales como TikTok, YouTube o Spotify, y el papel de la televisión es reivindicar a la persona que canta, enseñar a esa persona y generar un contenido de entretenimiento alrededor de la música.

Hay varios junior que ya han participado en el Benidorm Fest, ¿a quién ves que pueda participar este año o en un futuro?

Todos los ‘juniors’ son fantásticos y cualquiera podría hacerlo increíblemente en el Benidorm Fest, pero creo que Tatiana Delaluz, y también Lucía Gil, tienen un magnetismo con la cámara espectacular. Y creo que esto, tanto en el Benidorm Fest como en Eurovisión, es importantísimo. Alguna vez hemos hablado de ‘la mirada ganadora’, pues ellas la tienen.

¿Y a ti te veremos en el Benidorm Fest?

Pues no lo sé.

¿De jurado?

¡No! Ya os aseguro que no me vais a volver a ver de jurado en la vida (risas).