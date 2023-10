Las 8 importantes series que Netflix ha cancelado: descubre si tu favorita está en la lista

Netflix nos ha dado grandes éxitos y grandes series en los últimos años, pero muchas de esas series que tanto hemos visto y comentado han acabado por hacer en el saco de las cancelaciones. Porque mantener ciertas producciones no es fácil. Ya no solo por sus costes de producción, sino porque siempre hay que estar viendo los datos de audiencia para medir si un proyecto funciona o no.

Aún hoy duele la cancelación de ‘Sense 8‘, uno de los primeros éxitos de la plataforma, y sus fans siguen demandando más historias sobre aquel peculiar grupo creado por las hermanas Wachowski. Pero no es la única serie que ha sido cancelada y ha enfurecido a sus fans. Aquí os dejamos una lista de 8 de las cancelaciones más sonadas de los últimos años en Netflix.

The OA (cancelada tras dos temporadas)

Sinopsis: La historia comienza cuando Prairie Johnson (Brit Marling), una chica ciega desaparecida siete años atrás, reaparece en su ciudad habiendo recuperado la vista. Un milagro para unos, un bicho raro para otros, el caso es que Prairie, que se hace llamar OA, decide no contar dónde estuvo estos 7 años a sus padres o al FBI, sino a 5 personas del pueblo, unos pocos elegidos que entenderán de dónde viene: de más allá de lo desconocido, del umbral de un mundo nunca visto…

Si Netflix tiene una serie de culto entre todo su extenso catálogo, sin duda es ‘The OA’. La ficción creada por Brit Marling y Zal Batmanglij se convirtió en muy poco tiempo en surrealismo puro y en la serie de la que todo el mundo hablaba. No es para menos, porque desde su planteamiento hasta sus escenas oníricas, todo rallaba entre lo raro, lo brillante y la tomadura de pelo. Pero cómo olvidar ese extraño baile que nos tuvo a todos obsesionados. Quizá el problema principal fue que la serie se estaba volviendo demasiado cara, o demasiado nicho, pero Netflix sorprendió con su cancelación y enfadó mucho a sus fans, aunque solo fueran cuatro.

Fecha de estreno: 2016

Fecha de cancelación: 2019

Las escalofriantes aventuras de Sabrina (cancelada tras cuatro temporadas)

Sinopsis: Sabrina está a punto de cumplir 16 años y se debate entre el mundo de la magia de su familia y el mundo real de sus amigos.

El reboot de Sabrina, con un toque más adulto y oscuro que la mítica serie de Melissa Joan Hart, funcionó de una manera bastante irregular durante sus cuatro partes. Había claramente episodios de relleno, pero otros eran interesantes y maduros. Lástima que no siempre todo remara en la misma dirección. Poco se puede reprochar a Kiernan Shipka, una Sabrina brillante; a Ross Lynch, un Harvey perfecto; o a las tías de Sabrina, interpretadas por Miranda Otto y Lucy Davis.

La ficción creada por Roberto Aguirre-Sacasa fue cancelada por sorpresa, y no sabemos si era el final decidido desde un comienzo o hubo que improvisar para cerrar tramas. Aunque algo sí que está claro. Netflix, salvo en contadas ocasiones, no deja que una serie se alargue más de tres o cuatro temporadas.

Fecha de estreno: 2018

Fecha de cancelación: 2020

Cristal Oscuro: la Era de la Resistencia (cancelada tras una temporada)

Sinopsis: La serie regresa al mundo de Thra con una nueva aventura. Cuando tres Gelfling descubren el horrible secreto detrás del poder de los Skeksis, emprenden un viaje épico para encender los fuegos de la rebelión y salvar su mundo.

Una de las cancelaciones que aún duelen es la de ‘Cristal Oscuro’. Estrenada al final del verano de 2019, recibió un apoyo unánime tanto de crítica como de público. De hecho, la serie está en el top10 de series mejor valoradas de Netflix. Y no es para menos. Una fantasía para los que crecimos en los años 80, o para los amantes del cine de aventuras. Centrada en rebootear el clásico de Jim Henson, aprovecha a la perfección la mezcla entre efectos digitales y efectos prácticos, dándole al conjunto un aura a clásico instantáneo.

El público parece haberla olvidado, pero es una serie a reivindicar y para revisionar de cuando en cuando. Probablemente el presupuesto de ‘Cristal Oscuro: la Era de la Resistencia’ era algo demasiado elevado (97 millones de dólares) para manejar

Fecha de estreno: 2019

Fecha de cancelación: 2020

GLOW (cancelada tras tres temporadas)

Sinopsis: En Los Ángeles de los años 80, un grupo de inadaptadas se convierten en populares luchadoras. Desesperada por lanzar su carrera como actriz, Ruth acude a un casting en un gimnasio de Los Ángeles. Pero pronto se da cuenta de que no se trata de la típica audición. Así, la joven actriz en paro mantiene su sueño vivo al conseguir el papel de una luchadora junto a otras mujeres.

¿Una serie sobre la lucha libre femenina podía funcionar? Lo cierto es que sí, y ‘GLOW’, creada por Liz Flahive y Carly Mensch, lo hacía a las mil maravillas. Durante tres temporadas asistimos a las desventuras de un grupo de protagonistas atípico pero divertidísimo, con Alison Brie a la cabeza. Pero el COVID frenó la que iba a ser la última temporada, que cerraría la serie por todo lo alto. El complicado rodaje fue uno de los motivos de su cancelación, ya que el primer episodio se había grabado en marzo de 2020. Aun así, Netflix pagó el sueldo de todas las actrices, aunque no se terminara de rodar.

Fecha de estreno: 2017

Fecha de cancelación: 2020

Jupiter’s Legacy (cancelada tras una temporada)

Sinopsis: «Jupiter’s Legacy» sigue la historia de los primeros superhéroes del mundo, que recibieron sus poderes allá por la década de 1930. Tras dedicar casi un siglo a proteger a la humanidad, ahora esta primera generación debe pasar el testigo a sus hijos para que continúen con su legado. Pero las tensiones van en aumento cuando los jóvenes, ansiosos por demostrar su valía, no logran estar a la altura ni de la legendaria reputación pública de sus progenitores ni tampoco de los exigentes estándares personales de estos.

Una serie sobre superhéroes en Netflix puede salir muy bien… o muy mal. Y ‘Jupiter’s Legacy’ cayó en el segundo grupo. Se trata de la serie más cara de la plataforma (200 millones de presupuesto), y su producción fue bastante tormentosa, con continuos cambios de showrunner. Josh Duhamel, Leslie Bibb, Andrew Horton o Elena Kampouris eran varios de los protagonistas de una serie basada en un popular cómic de Mark Millar y Frank Quitely. Pero la serie tiene el dudoso honor de haber sido cancelada casi antes de su estreno. Un mes duró.

Fecha de estreno: 2021

Fecha de cancelación: 2021

El Club de la Medianoche (cancelada tras una temporada)

Sinopsis: Basada en las novelas de Christopher Pike. Siete pacientes terminales que viven en el hospicio Rotterdam Home empiezan a reunirse a medianoche para contar historias de miedo.

La última serie hasta el momento firmada por Mike Flannagan (hasta que se estrene ‘La caída de la Casa Usher’), que firmaba casi todos los episodios, fue esta libre adaptación de los libros de Christopher Pike. Sí, un autor similar a R.L. Stine, el creador de ‘Pesadillas’. Flannagan, apoyado por su colaboradora habitual Leah Fong como co-creadora y guionista, teje una historia juvenil con mucho corazón, y con momentos muy duros. La cancelación llegó por sorpresa… pero no. Porque casualmente se anunció justo tras revelarse que Flannagan firmaba con Amazon Prime Video para realizar nuevos proyectos en la competencia. Netflix, al parecer, no se lo tomó muy bien.

Fecha de estreno: 2022

Fecha de cancelación: 2022

1899 (cancelada tras una temporada)

Sinopsis: Un barco de vapor lleno de inmigrantes europeos viaja rumbo a Nueva York. Todos en el barco sueñan con un futuro en el nuevo mundo. Cuando, durante el trayecto, descubren otro barco de inmigrantes a la deriva en alta mar, su viaje da un giro inesperado. Lo que descubrirán a bordo convertirá su viaje hacia la tierra prometida en un enigma de pesadilla que conectará el pasado de cada uno de los pasajeros a través de una complicada red de secretos.

Había mucha expectación por ver la nueva serie de los creadores de la poliédrica ‘Dark’. Esta nueva creación, ‘1899‘, con un reparto internacional y una trama de viajes temporales enrevesada, prometía ser la nueva obsesión de la audiencia de Netflix. Pero no funcionó. La apuesta de Baran bo Odar y Jantje Friese no acabó de cuajar, y lo que funcionaba en ‘Dark’, aquí no acaba de encontrar bien su tono o su intención. Eso sí, la serie fue un éxito de público, y la cancelación pilló a todos por sorpresa. Quizá tuvo que ver el éxito absoluto de ‘Miércoles‘, que eclipsó su estreno por completo.

Fecha de estreno: 2023

Fecha de cancelación: 2023

Todas las veces que nos enamoramos (cancelada tras una temporada)

Sinopsis: Septiembre de 2003. Irene llega a Madrid con ganas de comerse el mundo y de convertirse en directora de cine. Allí conocerá a sus mejores amigos y también a Julio, que sería el protagonista perfecto para sus películas y también para su vida. Pero la vida siempre tiene otros planes.

‘Todas las veces que nos enamoramos‘ es una comedia romántica; una historia con un puntito nostálgico sobre el amor, la amistad que se forja en los años universitarios y la necesidad de encontrar tu lugar en el mundo. Creada por Carlos Montero (‘Élite’, ‘Física o Química’), acertó de lleno en el lenguaje juvenil, con dos secundarios robaescenas, los interpretados por Blanca Martínez y Carlos González. Pero no consiguió convencer a la audiencia, y sus datos de estreno fueron tan flojos que Netflix decidió cortar por lo sano. Una pena, porque la historia de Irene y Julio podría haber dado para una serie muy bien construida, y con muchas temporadas a sus espaldas. Al menos, dejando atrás la toxicidad muchas veces comentada de otras series adolescentes.

Fecha de estreno: 2023

Fecha de cancelación: 2023