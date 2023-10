La audiencia de ‘GH VIP’ no quiere carpetas en el reality y expulsa a Susana Bianca

‘GH VIP‘ ha vivido una gala de infarto. La tensión en la casa es más que palpable. Al hilo de esto, las dos expulsiones que el reality ha celebrado durante la sexta gala han sido dos de los momentos más destacados de dicha entrega. Un cambio, el de la doble expulsión, que ha pillado por sorpresa a los nominados. Antes de que se conociese esa novedad, los concursantes han vivido la expulsión de Susana.

Cabe recordar que el nombre de los expulsados procede del último reparto de puntos llevado a cabo en la casa. El pasado jueves se llevaron a cabo las cuartas nominaciones que se saldaron con Susana, Albert, Zeus, Jessica, Gustavo y Javi como concursantes expuestos.

Conforme han ido pasando los días, el reality ha ido salvando hasta tres concursantes hasta dejar la expulsión en un combate a tres. Dos de ellos serán los expulsados: Albert, Susana o Gustavo. Nada más comenzar la gala, Marta Flich ha cebado lo determinante que se torna la marcha de dos de los citados concursantes.

La primera expulsión no ha tardado en llegar. Después de hacer una primera conexión con los famosos reunidos en el salón y de abordar los temas más destacados de la convivencia, la presentadora ha citado a los nominados. Con ellos en pie, la comunicadora ha pronunciado las siguientes palabras: «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… Susana«.

Nada más conocerse la marcha de Susana, la recién expulsada no ha dudado en echarse a llorar de manera desconsolada. De igual manera, Susana ha compartido su pesar por abandonar el reality. «¡Qué pena Marta, de verdad! Me da muchísima pena irme porque a parte de querer seguir viviendo esta experiencia con todos mis compañeros he conocido a gente maravillosa. Si hay algo con lo que me voy es con la cabeza bien alta, quedaba mucho Susana Bianca por dar en la casa», ha declarado.

¡La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Susana! #GHVIPGala6 pic.twitter.com/D5wXycLaeb — Gran Hermano (@ghoficial) October 19, 2023

No es la única expulsión de’ la sexta gala de ‘GH VIP’

No está todo dicho en la emisión de la sexta gala puesto que el reality ha anunciado como principal novedad que la expulsión será doble. Por lo tanto, todavía queda por saber la identidad del expulsado que se encuentra entre los otros dos concursantes nominados esta semana. Un hecho que les pilla completamente por sorpresa puesto que ninguno de ellos son conocedores de este cambio en la dinámica.